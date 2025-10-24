Rust voor de storm? Traders dekken risico’s in terwijl Bitcoin koers stabiel blijft

De Bitcoin prijs staat rond $110.600 na een lichte prijsstijging in de afgelopen 24 uur, maar ligt nog altijd iets lager dan een maand geleden. Ondanks deze opleving laat derivatendata zien dat grote BTC handelaren vooral hun risico beperken in plaats van nieuwe longposities te openen. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort toch weer opveren?

Bitcoin koers vertoont defensieve calloptie activiteit

Data van Glassnode laat zien dat veel optie verkopen plaatsvonden tussen $109.000 en $115.000. Traders verkochten in dit prijsgebied massaal callopties, waarmee ze inzetten op beperkte koersstijgingen. Deze strategie wordt vaak door institutionele beleggers gebruikt om winst te nemen of zich tegen plotselinge prijsdalingen te beschermen.

Door deze concentratie van verkochte callopties ontstaat een duidelijke weerstandszone rond $113.000. Zolang de Bitcoin koers onder dit niveau blijft, overheerst een voorzichtige houding op de optie- en futuresmarkt.

BTC futuresmarkt blijft stabiel ondanks stijging

Volgens data van CoinGlass blijft de open interest in BTC futures hoog. Er zijn geen grote liquidaties zichtbaar, wat erop wijst dat traders hun Bitcoin posities holden en deze met opties of shortposities afdekken.

Zo’n combinatie van stijgende open interest en stabiele prijs wijst meestal op neutrale of gehedgde posities in plaats van nieuwe speculatieve longposities. Dat laat zien dat veel professionele traders wachten tot er een duidelijk signaal komt voordat ze een nieuwe richting kiezen.

Technische signalen tonen afnemende Bitcoin volatiliteit

Op de 12-uursgrafiek van TradingView beweegt de Bitcoin koers rond $110.600. De Bollinger Bands lopen hier sterk naar elkaar toe, wat duidt op afnemende volatiliteit. De Relative Strength Index (RSI) blijft dicht bij 50, wat betekent dat de koop- en verkoopdruk in evenwicht zijn.

De middenband van de Bollinger Bands rond $113.000 komt overeen met het niveau waar veel optieverkopen plaatsvinden. Dat maakt dit gebied belangrijk voor het vervolg van de BTC marktstructuur.

BTC markt zoekt richting binnen smalle bandbreedte

De huidige bandbreedte van BTC ligt tussen $108.000 en $115.000. Een doorbraak boven $115.000 kan shortposities dwingen om te sluiten, wat tijdelijk extra koopdruk kan veroorzaken. Een prijsdaling richting $105.000 is mogelijk als de open interest afneemt en de optie activiteit verder afkoelt.

Voorlopig blijft de BTC markt rustig maar gespannen. De volgende duidelijke beweging van de Bitcoin koers hangt waarschijnlijk af van nieuwe spot of BTC ETF instromen die het huidige afwachtende sentiment kunnen doorbreken.

