Thailand lanceert TouristDigiPay – eerste land met crypto betalingen in toerisme

Laatst bijgewerkt: Augustus 18, 2025

Thailand lanceert TouristDigiPay en profileert zich daarmee als eerste land dat crypto inzet binnen het toerisme. Vanaf eind 2025 kunnen buitenlandse bezoekers hun digitale valuta eenvoudig omwisselen in Thaise baht om te besteden tijdens hun reis. Met dit initiatief wil Thailand zijn toerismesector nieuw leven inblazen en beter concurreren met populaire bestemmingen in de regio.

Thailand lanceert TouristDigiPay

Thailand bereidt zich voor op de lancering van een zogenoemde ‘regulatory sandbox’ waarmee buitenlandse toeristen hun cryptovaluta kunnen omwisselen in Thaise baht om in het land te besteden, zo maakte de Thaise beurswaakhond bekend.

Het project, genaamd ‘TouristDigiPay’, gaat in het vierde kwartaal van 2025 van start en loopt 18 maanden, aldus de aankondiging van 18 augustus van de Securities and Exchange Commission (SEC). Het initiatief wordt ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Financiën, het Anti-Money Laundering Office (AMLO) en het Ministerie van Toerisme en Sport.

Wie wil deelnemen, moet een account openen bij erkende aanbieders van digitale activa en e-geld in Thailand, die onder toezicht staan van de SEC en de Bank of Thailand (BOT).

Deelname is daarnaast onderworpen aan strikte Know Your Customer (KYC)- en Customer Due Diligence (CDD)-controles. Deze maatregelen, uitgevoerd onder toezicht van AMLO, zijn bedoeld om financiële criminaliteit te voorkomen. Extra waarborgen zijn maandelijkse bestedingslimieten en een verbod op directe contante opnames van omgezette tegoeden.

“Het TouristDigiPay-project bouwt voort op het bestaande ecosysteem dat het door de SEC gereguleerde handelsstelsel voor digitale activa integreert met het e-geldsysteem van de Bank of Thailand,” aldus SEC-secretaris-generaal Pornanong Budsaratragoon. Zij voegde toe dat het programma voorziet in ‘passende risicobeheersingsmaatregelen’ om zowel toeristen als winkeliers te beschermen.

Thailand zet crypto in om toerisme te redden

Het ‘TouristDigiPay’ project is een poging om nieuw leven te blazen in de Thaise toerismesector en een directe reactie op de terugval van het aantal buitenlandse bezoekers, met name uit China, dat lange tijd als hoeksteen van de industrie gold, meldde de lokale krant The Nation zaterdag.

Thailand ontving in de eerste helft van 2025 ongeveer 16,8 miljoen toeristen, tegen 17,7 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal bezoekers uit Oost-Azië daalde met 24%, terwijl het aantal Chinese toeristen zelfs met 34% terugviel, zo meldde het World Tourism Institute in een rapport van 10 juli.

Volgens het rapport kiezen toeristen steeds vaker voor andere landen in de regio, zoals Japan, waar de zwakkere yen het land betaalbaarder maakt en het relatief goedkopere Vietnam.

“De daling van 5% in het Thaise toerisme in 2025 onderstreept de dringende noodzaak van diversificatie, herpositionering van de markt en verbeterde bezoekerservaringen om te kunnen concurreren in een veranderend regionaal landschap,” aldus het rapport.

Landen en bedrijven die crypto inzetten om toeristen aan te trekken

Het Koninkrijk Bhutan in Zuid-Azië heeft eveneens stappen gezet om cryptobetalingen te integreren in de toeristische infrastructuur, via een samenwerking tussen Binance Pay en de lokale DK Bank. Hierdoor kunnen bezoekers hun uitgaven met crypto voldoen.

Jeff Bezos’ Blue Origin sloot op 11 augustus een deal met Shift4 Payments, waardoor klanten hun ruimtereizen kunnen betalen met Bitcoin ($BTC), Ethereum ($ETH), Solana ($SOL) en stablecoins zoals USDT en USDC.

Ondertussen tekenden de Verenigde Arabische Emiraten in juli een overeenkomst met Crypto.com, waarmee passagiers hun vluchten en aankopen aan boord met crypto kunnen betalen.