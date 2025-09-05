Technische analyse: hogere low geeft bullish momentum aan de Cardano koers

De Cardano koers vormt een hogere low na een test van steun. Cryptoanalisten zien dit als koopsignaal met weerstanden rond $0,45 en $0,50.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 5, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Cardano koers toonde de afgelopen dagen herstel nadat een belangrijk steunpunt succesvol werd getest. Op de dagelijkse koersgrafiek is hierdoor een hogere low zichtbaar. Dit patroon wordt door technische analisten vaak gezien als een teken van een sterkere marktstructuur. Kan de ADA prijs hierdoor binnenkort weer stijgen?

De Cardano koers bevestigt een hogere low

Na de test van een ADA steun veerde de Cardano koers op en vormde een duidelijk hogere low. Een hogere low betekent dat de bodem van de koers hoger ligt dan de vorige bodem. Dit wijst erop dat de bulls sterker aanwezig zijn en dat de bears minder druk uitoefenen.

Volgens technisch analist @seth_fin levert dit patroon een concreet koopsignaal op. Hij benadrukt dat er bij deze prijsniveaus merkbaar meer vraag is, wat duidt op een actieve interesse van de bulls. Dit bevestigt dat de marktstructuur van ADA momenteel sterker oogt.

$ADA retest. Higher low on the 1D and buy signal flashed. 🔥🔥 pic.twitter.com/sglpInred4 — Crypto Seth (@seth_fin) September 4, 2025

Belang voor lange termijn ADA holders

Voor lange termijn ADA holders geeft een hogere low meer vertrouwen. Het verkleint de kans op nieuwe sterke koersdalingen en wijst op meer stabiliteit in de trend. Bij de voortzetting van dit patroon kan de Cardano koers zich op bekende weerstandsniveaus richten.

Het doorbreken van deze weerstandsniveaus kan niet alleen nieuwe kopers aantrekken, maar ook voor meer liquiditeit in de markt zorgen.

ADA koers in vergelijking met andere altcoins

In een markt waar de dominantie van Bitcoin veel altcoins onder druk zet, springt de positieve structuur van de Cardano koers direct in het oog. Terwijl veel andere crypto tokens moeite hebben om stand te houden, weet ADA zijn steun te behouden.

Cardano is een layer-1 blockchain met een actief ecosysteem. Dit onderscheidt ADA van de zwakkere blockchain projecten die vooral op speculatie draaien. Zodra het marktsentiment aantrekt, heeft ADA daardoor de potentie om sneller te profiteren dan veel andere altcoins.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!