Technisch patroon wijst op Bitcoin koers boven $200.000

Een technische analyse toont een meerjarig patroon dat de Bitcoin koers, bij een overtuigende maanduitbraak, richting $280.000 kan gaan.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 11, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De TradingView chart van SuperBitcoinBro laat vandaag zien dat de Bitcoin koers boven de $120.000 beweegt, met een duidelijk steungebied bij ongeveer $95.000. Het gemeten doel uit de getekende structuur komt uit boven $200.000, met een uitloper richting $280.000 wanneer de volledige projectie wordt gebruikt.

Wat laat de Bitcoin koers zien op de maandgrafiek?

De Bitcoin koersgrafiek verdeelt de afgelopen jaren in twee fasen. Eerst was er ongeveer 2,5 jaar een consolidatie, gevolgd door een uitbraak die de marktstructuur veranderde. Daarna ontstond er een nieuwe koersontwikkeling van ongeveer 4 jaar die lijkt op een head and shoulders continuation.

De linkerschouder, het hoofd en de rechterschouder zijn afgebakend. De lijn die deze delen verbindt heet de neckline. In technische analyses geldt een maand candle sluiting boven de neckline vaak als een bevestiging dat de trend doorzet.

Tussen de schouders en het hoofd zie je in dit patroon hogere lows en herhaalde tests van weerstand. Wanneer de neckline overtuigend wordt doorbroken, is dat meestal erg bullish.

$BTC monthly



Consolidations, retests, base building. This setup is years in the making.



Bitcoin is growing stronger like we've never seen before.



It will melt faces when it runs.



Eyes on the prize bros. pic.twitter.com/7pkxP2yLJs — Super฿ro (@SuperBitcoinBro) August 10, 2025

Om het koersdoel te bepalen van zo’n structuur wordt de verticale hoogte van het patroon gemeten en de afstand wordt opgeteld boven de neckline. Toegepast op deze chart geeft dat een band boven $200.000 en in een extreme variant richting $280.000.

De trend sinds 2018

De langetermijntrend lijn loopt vanaf 2018 door meerdere consolidaties en uitbraakpunten heen. De eerdere fase na 2,5 jaar consolidatie fungeerde als een lanceerzone voor een bullmarkt. In de huidige vierjaarsstructuur zie je opnieuw hogere lows en beheerste retests van weerstand.

Zulke retests maken van vroegere plafonds vaak een nieuwe steun. Dit patroon is goed zichtbaar op de maandgrafiek en komt terug in de manier waarop de candles naar dezelfde zones terugkeren zonder een structurele schade aan de trend.

Door dit patroon ziet de Bitcoin koers er goed uit. Een andere veelbelovende crypto die zou kunnen meeprofiteren van deze bullish trend is Bitcoin Hyper.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain.

De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.