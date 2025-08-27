Symmetrisch patroon en RSI 50 bepalen Cardano koers

De Cardano koers beweegt in een symmetrische driehoek rond $0,86. Data toont steun bij $0,83 en weerstand bij $0,91.

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Cardano koers beweegt al enkele dagen zijwaarts na een afwijzing net onder de $0,95. De ADA prijs bevindt zich rond $0,86. Cryptoanalisten zien in de koersgrafiek een technisch patroon dat vaker voorafgaat aan sterke prijsbewegingen. Kan de Cardano prijs hierdoor binnenkort weer stijgen?

De ADA derivatenmarkt laat een gemengd beeld zien

Data van CoinGlass laat zien dat de activiteit in Cardano derivaten sterk is gedaald. Het handelsvolume in ADA futures zakte met ruim 41% naar ongeveer $4.080.000.000. Ook de open interest, het totaal aan lopende contracten, liep met bijna 7% terug tot $1.660.000.000. Dit wijst op minder betrokkenheid van traders.

Bij de ADA opties was de daling nog scherper. Het volume kelderde met bijna 93%, terwijl de open interest vrijwel gelijk bleef. Dat betekent dat er nauwelijks nieuwe handelsposities bijkomen.

Toch geeft de long/short-ratio een licht positief signaal. Deze staat op 0,92, wat aangeeft dat iets meer longposities zijn geopend. Verder laten de liquidatiecijfers zien dat shortposities de afgelopen 24 uur voor ongeveer $665.000 zijn gesloten, tegenover $6,17 miljoen aan de longposities. Dit geeft aan dat de bears meer druk ervaren in de markt.

De Cardano koers bevindt zich in een symmetrische driehoek

Op de koersgrafiek van Cardano vormt zich een symmetrische driehoek. Dit patroon ontstaat wanneer hogere bodems en lagere toppen elkaar afwisselen, waardoor de koers in een steeds nauwer bereik beweegt. Er volgt daarna vaak een sterke uitbraak omhoog of omlaag.

Bij Cardano is de onderkant van deze driehoek zichtbaar rond $0,83. Sinds 18 augustus 2025 heeft de ADA koers meerdere keren steun gevonden op dit niveau. Dat maakt $0,83 voorlopig een belangrijk richtpunt.

De Relative Strength Index (RSI), een indicator die de kracht van koop- en verkoopdruk meet, staat rond 50. Dat duidt op evenwicht tussen de bulls en bears.

