Solana Mobile Seeker gaat wereldwijd de deur uit – 150k pre-orders in ruim 50 landen

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 8, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Met de succesvolle lancering van de Solana Mobile Seeker, die wereldwijd de deur uitgaat na meer dan 150.000 pre-orders in ruim 50 landen, ziet het Solana ($SOL) ecosysteem sterke groei. Het aantal actieve transacties en stablecoins blijft toenemen, terwijl de $SOL koers een opwaartse trend volgt.

In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor de koersverwachting van Solana.

Solana lanceert tweede generatie Seeker telefoon

Solana Mobile is afgelopen maandag begonnen met de levering van de tweede generatie van zijn mobiele apparaat, de Seeker, en levert deze aan gebruikers in meer dan 50 landen.

De Seeker, die meer dan 150.000 pre-orders heeft verzameld, zal beschikken over geüpgrade technologie, een mobiele crypto-wallet en een gedecentraliseerde appstore die ‘cryptofobe censuur’ die in de huidige app-stores te vinden is, omzeilt.

Emmett Hollyer, algemeen directeur van Solana Mobile, vertelde dat de Seeker hardwareverbeteringen heeft ten opzichte van de eerste generatie, de Saga. “Maar wat de Seeker echt onderscheidt, zijn de on-chain functies.”

De nieuwe generatie Seeker telefoon. Bron: Solana Mobile

Een van de on-chain functies van het apparaat is de Seed Vault, aldus Hollyer. “De Seed Vault biedt hardwarebeveiliging die private keys, seed-frases en geheimen volledig gescheiden houdt van de applicatielaag”, terwijl het toch interactie met apps mogelijk maakt.

Solana Mobile richt zich zowel op ontwikkelaars als crypto-enthousiastelingen met dit nieuwe apparaat. Ontwikkelaars krijgen een alternatief voor de app-marktplaats dat de hoge vergoedingen die door de Google- en Apple-appstores worden aangerekend, elimineert. Crypto-enthousiastelingen zullen verbeteringen ervaren in hun mobiele ervaring, of het nu gaat om het verhandelen van NFTs, het spelen van games of het gebruik van DeFi-toepassingen.

Het apparaat, dat in twee versies wordt verkocht voor $450 en $500, zal naar verwachting minstens $67,5 miljoen aan bruto-omzet genereren voor Solana Mobile, een dochteronderneming van blockchain-technologiebedrijf Solana Labs.

Het eerste generatie mobiele apparaat van Solana, de Saga, verkocht 20.000 eenheden, en de verkoop bleef maandenlang achter, totdat meme coins die op de telefoon waren opgeslagen, het kopen rendabel maakten. Naast deze succesvolle launch, ligt ook het ecosysteem er goed bij:

Solana blijft de meest actieve blockchain in crypto

Gegevens van derden tonen aan dat belangrijke delen van het Solana-ecosysteem goed presteren. Ten eerste is Solana de meest actieve blockchain in de crypto-industrie. Het aantal actieve transacties steeg de afgelopen 30 dagen met 66% naar meer dan 2,53 miljard, veel hoger dan andere blockchains, samen. Deze groei zorgde ervoor dat de vergoedingen van Solana met 41% stegen naar meer dan $34 miljoen, waardoor het de op twee na meest winstgevende blockchain is, na Tron en Solana zelf.

Een andere metriek toont aan dat de groei van stablecoins vaart heeft gewonnen. De totale voorraad van alle stablecoins in het netwerk steeg de afgelopen 30 dagen met 2% naar $10,9 miljard.

Verdere gegevens laten zien dat het aantal stablecoin-transacties met 13% steeg naar 261,1 miljoen. Het aangepaste volume van al deze stablecoins steeg naar $162 miljard, terwijl het aantal adressen met 21% toenam naar 4,2 miljoen.

Wat gaat Solana doen?

De Solana koers is de afgelopen maanden gestegen, van een laagte van $95,40 in april naar de huidige $174,95. De $SOL prijs heeft een oplopend kanaal gevormd en bevindt zich nu net boven de onderkant. Het is ook boven het 38,2% Fibonacci Retracement-niveau gestegen.

Solana koers. Bron: TradingView

Daarom is het waarschijnlijk dat de token zal blijven stijgen, aangezien de bulls zich richten op de belangrijke weerstand bij $200. Een doorbraak boven het psychologische punt van $200 zal wijzen op verdere winsten, mogelijk tot $250.

Kortom, met de succesvolle lancering van de nieuwe telefoon en het bloeiende netwerk lijkt dit een uitstekend moment om Solana te kopen.