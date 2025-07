Waarom stijgt de Solana koers? Analisten voorzien $170 breakout door SOL ETF

Solana ($SOL) lijkt klaar voor een forse koersbeweging, nu analisten een uitbraak boven $170 verwachten. De recente stijging wordt gedreven door een combinatie van bullish technische signalen en speculatie over een Solana spot-ETF in de VS.

In dit artikel gaan we dieper in op de koers, de redenen achter de recente stijging en de koersverwachting van Solana.

Koersanalyse Solana

Solana heeft op donderdag een bullish ‘reverse head and shoulders’ patroon afgerond met een slotkoers boven de $159. De bulls hebben dit uitbraakniveau op zaterdag met succes verdedigd tijdens een hertest.

Er ligt een kleine weerstand op $168, maar als dit niveau wordt doorbroken, kan het paar oplopen tot $185. Verwacht wordt dat verkopers het niveau van $185 fel zullen verdedigen, want als ze daarin falen, zou het paar kunnen doorstoten richting $210 en vervolgens $220.

Solana koers. Bron: TradingView

Het 20-daags Exponential Moving Average (EMA) op $155 vormt aan de onderkant een cruciaal supportniveau. Verkopers zullen de koers onder dit 20-daags EMA moeten trekken én daaronder moeten houden om een comeback te signaleren. Verschillende indicatoren ondersteunen de verwachting dat de koers van Solana verder zal stijgen.

Waarom stijgt $SOL?

Ten eerste blijven de funding rates van Solana groen, wat erop wijst dat long-posities nog steeds de overhand hebben in de markt. Zelfs bij een lichte daling van de koers blijven handelaren bereid een vergoeding te betalen om hun long-posities aan te houden, een teken dat de meerderheid verwacht dat de prijs weer zal stijgen.

Funding rates Solana. Bron: Coinglass

Er is geen teken dat short-posities de controle overnemen. Dit duidt er doorgaans op dat kopers bereid zijn hun positie vast te houden, zelfs bij volatiliteit.

Funding rates zijn periodieke betalingen tussen long- en short-traders in perpetual futures. Wanneer de rates positief zijn, betalen de longs aan de shorts, wat wijst op een bullish marktsentiment.

Ten tweede, zag Solana recent op de daily dat de 20-daagse Exponential Moving Average (EMA) boven de 50-daagse EMA uitkwam. Deze zogenoemde ‘golden cross’ is een bullish signaal dat suggereert dat het kortetermijn momentum weer aantrekt.

Ten derde is er de speculatie over een mogelijke goedkeuring van een Solana spot-ETF in de Verenigde Staten. Volgens Polymarket is er een kans van 90% dat deze goedkeuring nog vóór het einde van deze maand wordt verleend.

De toegenomen interesse komt nadat eerder al Solana futures-ETF’s zijn goedgekeurd, en in Canada zijn zelfs al spot-ETF’s voor $SOL gelanceerd. Daarmee lijkt de VS de logische volgende stap.

Zoals eerder gezien bij Bitcoin en Ethereum, trekken ETF-goedkeuringen vaak institutioneel kapitaal aan, een ontwikkeling die de $SOL-koers fors omhoog kan stuwen.

Koersverwachting Solana

Volgens analist Ali Martinez vormt Solana momenteel een ‘cup and handle’ patroon op de weekly, een klassiek bullish signaal uit de technische analyse. Een uitbraak boven de $170 zou $SOL snel kunnen opstuwen richting $200 of zelfs $300 op de korte termijn.

Als het momentum aanhoudt, kan de rally zich uitbreiden richting $2000, een potentiële stijging van 10x. De Solana Fear & Greed Index staat momenteel op 64, wat wijst op een ‘Greed’-sentiment en groeiend marktsoptimisme.

Met sterke technische patronen, toenemende ETF-speculatie en groeiende interesse van investeerders lijkt Solana klaar te zijn voor een grote uitbraak. Als de goedkeuring van een spot-ETF eenzelfde effect heeft als bij Bitcoin, zou $SOL zomaar één van de best presterende altcoins van deze cyclus kunnen worden.

