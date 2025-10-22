Solana koers richt zich op uitbraak boven $192 na weken van dalende trend

Nieuwe on-chain data laat zien dat veel Solana holders hun tokens verkopen, terwijl de Solana prijs rond $187 blijft. Vooral midterm SOL holders, die hun tokens tussen drie en zes maanden in bezit hebben, hebben hun posities afgebouwd. Dit wijst erop dat deze groep winst neemt of risico’s beperkt in een volatiele markt. Wat gaat de Solana koers hierdoor binnenkort doen?

On-chain data toont angst bij midterm holders

On-chaingegevens van HODL Waves laten zien dat mid-term Solana holders, die hun tokens drie tot zes maanden bezitten, in oktober 1,7% van hun SOL hebben verkocht. Dit wijst op afnemend vertrouwen en meer activiteit richting beurzen, terwijl long-term holders hun posities behouden.

De HODL Cave statistiek geeft meer inzicht in de beweegredenen van deze SOL verkopers. De gemiddelde winst van deze groep ligt tussen 1,14x en 1,4x, wat op bescheiden winsten neerkomt.

Analisten zeggen dat dit gedrag vooral voortkomt uit de angst om opgebouwde winsten te verliezen, niet uit hebzucht.

Dergelijke verkopen komen vaak voor wanneer het marktsentiment verslechtert en investeerders liever kleine winsten veiligstellen. Hierdoor kan de verkoopdruk toenemen, zeker als nieuwe kopers afwachten.

Solana koers beweegt in een bullish patroon

De Solana koers beweegt nog steeds in een technisch patroon dat aan een flag patroon doet denken. Dit gaat vaak vooraf aan een trendverandering.

Na een eerdere correctie zakte de SOL koers kort onder deze structuur, maar wist vervolgens terug te keren binnen hetzelfde patroon. Voor een overtuigende uitbraak moet de Solana koers eerst met duidelijk hogere volumes boven $192 sluiten.

Als de koers daarboven uitbreekt, kan $200 de volgende psychologische grens zijn. Bij zwakkere volumes blijft echter het risico bestaan dat de Solana koers terugvalt richting $175 of zelfs $163, waarmee het patroon wordt ontkracht.

Verkoopdruk blijft ondanks sterke fundamentals

Ondanks de recente verkoopdruk blijven de fundamentals van het Solana netwerk stabiel. De activiteit binnen de DeFi en NFT segmenten blijft hoog, en het aantal actieve validators neemt eveneens toe. Toch wegen deze positieve ontwikkelingen op korte termijn minder zwaar dan het onzekere marktsentiment.

Zolang de midterm SOL holders blijven verkopen, zal de Solana koers moeilijk een stijgend momentum vinden. Een herstel boven $192 zou pas weer wijzen op het herwinnen van vertrouwen, maar zonder een duidelijke toename in handelsvolume blijft de kans op verdere koersschommelingen groot.

