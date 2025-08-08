Technische BoP en RSI indicatoren versterken de opwaartse trend van de Solana koers

De Solana koers steeg sinds begin augustus met ongeveer 15%, gesteund door een positieve BoP en een RSI boven 50 die duidt op meer koopdruk.

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Solana koers is sinds begin augustus met ongeveer 15% gestegen. Na een periode van dalingen laat het token nu dus weer een duidelijke opwaartse beweging zien. De technische indicatoren tonen aan dat de kopers meer invloed op de markt krijgen. Kan de SOL koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Positieve balans van kopers tegenover verkopers

Op de daggrafiek van SOL/USD is de Balance of Power (BoP) duidelijk positief. De huidige waarde ligt rond 0,76, wat betekent dat de candles vaak sluiten in de buurt van hun hoogste punt van de dag. Dit wijst erop dat de bulls op dit moment de controle hebben.

De BoP meet de verhouding tussen kopers en verkopers. Een waarde boven 0 geeft aan dat kopers sterker zijn, terwijl een waarde onder 0 betekent dat verkopers de overhand hebben. Bij Solana duidt de positieve stand erop dat de recente koersstijging door vraag vanuit de markt wordt gedragen.

Stijgende RSI ondersteunt de Solana koers

Naast de BoP staat ook de Relative Strength Index (RSI) in het groen. De RSI bevindt zich rond de 51,65 en beweegt langzaam omhoog. Deze indicator meet of een token overbought of oversold is. Waarden boven 70 betekenen dat een token overbought is, terwijl waarden onder 30 op oversold duiden.

Met een RSI net boven 50 laat Solana zien dat de koopdruk langzaam toeneemt. Dit kan wijzen op een stabiele opbouw van momentum, waarbij de bulls hun positie versterken.

De eerstvolgende weerstand voor de Solana koers ligt rond $176,33. Zodra de bulls erin slagen deze grens met overtuiging te doorbreken, ligt de psychologische barrière van $180 in het vizier.

