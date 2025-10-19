Solana koers nadert weerstand rond $190 met stijgend momentum op 4-uurs grafiek

De Solana koers beweegt richting $190, met dalende volatiliteit en stijgend momentum. De whales kopen opnieuw in de steunzone rond $185.

Nieuwe on-chain data laat zien dat whales opnieuw actief zijn rond het prijsgebied tussen $185 en $187, waar de Solana koers herhaaldelijk steun vond. Deze zone toont structurele koopinteresse, terwijl de candles op de 4-uurs grafiek een afnemende verkoopdruk en meer accumulatie laten zien. Deze afnemende volatiliteit wijst op een fase waarin het handelsvolume zich ophoopt en het momentum zich voorbereidt op een nieuwe richting voor de SOL koers.

Solana koers beweegt richting weerstand rond $190

De eerstvolgende weerstand voor Solana ligt in de buurt van $190. Dat niveau werd eerder meerdere keren afgewezen en geldt nu als belangrijk draaipunt. Wanneer de SOL koers daarboven sluit met toenemend volume, kan dit de weg openen richting het gebied tussen $200 en $210, waar eerdere Solana toppen liggen.

Technisch gezien vormt de zone tussen $190 en $210 een weerstandscorridor waarin de marktstructuren zich vaak herschikken. Een reeks hogere bodems in combinatie met stijgende handelsvolumes bevestigt dat de bulls opnieuw de controle krijgen.

Historische prijsdata laten zien dat vergelijkbare SOL patronen in het verleden voorafgingen aan sterke opwaartse bewegingen.

Stabiel SOL fundament door verdedigde steunzone

De prijszone rond $185 fungeert als duidelijk referentiepunt voor actieve SOL kopers. Iedere neerwaartse poging werd daar tot nu toe opgevangen door nieuwe kooporders, wat wijst op vertrouwen bij grotere marktdeelnemers. De afnemende volatiliteit versterkt dit beeld, omdat plotselinge uitverkoopmomenten ontbreken.

Ook momentumindicatoren zoals de RSI en MACD vertonen tekenen van herstel. De RSI beweegt uit een oversold prijszone omhoog, terwijl de MACD lijnen dichter bij een positieve kruising komen. Dit suggereert dat het neerwaartse momentum aan kracht verliest.

De technische vooruitzichten voor Solana

Zolang de Solana koers standhoudt boven de onderste band van het huidige bereik, blijft het technische beeld positief. Een beperkte terugval richting $185 kan binnen de huidige consolidatiefase optreden, maar het algemene patroon wijst op voortgaande SOL accumulatie.

Een uitbraak boven $190 met voldoende handelsvolume kan het startsein zijn voor een nieuwe opwaartse trend richting het gebied van $210. Daarmee kan de Solana koers opnieuw aansluiting vinden bij eerdere stijgingsfasen van dit jaar, waarin vergelijkbare patronen eveneens voorafgingen aan een sterke toename van de koopdruk.

