Solana koers bereikt $215 weerstand terwijl SOPR winstneming toont

De Solana koers stijgt, maar hogere exchange balances en een SOPR van 1,0544 tonen duidelijke signalen van winstnemingen.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 29, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Solana koers steeg de afgelopen dag met bijna 5% en beweegt rond de $215. Ook op week- en maandbasis staat het token met een winst van ongeveer 18% stevig in de plus. Toch laat blockchain data zien dat de verkopers actiever worden. Zowel de toename van tokens op exchanges als de SOPR indicator wijzen op winstnemingen. Zal de SOL koers hierdoor binnenkort terugvallen?

Solana koers onder druk door stijgende exchange balances

Het aantal SOL tokens op handelsplatformen nam recent sterk toe. Op 22 augustus stond de teller op 29,94 miljoen SOL. Vijf dagen later lag dit op 31,87 miljoen SOL. Dat is in korte tijd een toename van bijna 1,94 miljoen tokens. Tegen een Solana prijs van ongeveer $213 vertegenwoordigt dit een potentiële verkooppool van $412 miljoen.

Een eerdere stijging van exchange balances leidde eind augustus al tot druk op de Solana koers. Toen het aantal tokens van 29,94 miljoen naar 30,58 miljoen ging, zakte de koers van $205 naar $187. De huidige instroom is groter, waardoor de kans op extra verkoopdruk verder is toegenomen.

De exchange balances zijn belangrijk omdat meer tokens op exchanges vaak direct voor verkoop beschikbaar komen. Dit kan duiden op toenemende activiteit van traders die hun winst graag willen veiligstellen.

De SOPR indicator laat zien dat de winstnemingen actief zijn

Naast de exchange data bevestigt ook de Spent Output Profit Ratio (SOPR) indicator dat de verkopers hun handelsposities benutten. Deze indicator meet of de tokens die on-chain verplaatsen met winst of verlies worden verkocht.

Op 27 augustus stond de Solana SOPR op 1,0544. Een waarde boven 1 betekent dat tokens met winst verkocht worden. Het is de hoogste stand in drie maanden. De laatste keer dat SOPR een vergelijkbaar niveau bereikte (22 juli rond 1,04), daalde de Solana koers in enkele weken van ongeveer $205 naar $158. Dat was een daling van bijna 23%.

De huidige waarde bevestigt dat een groot deel van de tokens die circuleren niet wordt gehold, maar juist verkocht met winst. Dit verhoogt de kans dat de stijging van de Solana koers afremt.

Meme coins als goed alternatief voor Solana

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!