Solana koers nadert weerstand bij $186 in stijgend kanaal

Solana koers stijgt 14,4% in een week en nadert $186. RSI en Elder-Ray Index tonen aanhoudende koopdruk in stijgend kanaal.

Auteur Dirk van Haaster



De Solana koers is de afgelopen week met ongeveer 14,4% gestegen. In de afgelopen 24 uur kwam daar nog eens 2,95% bij. Deze beweging vond plaats in een periode van verbeterd marktsentiment, waardoor kopers de overhand kregen. Technische indicatoren tonen aan dat er nog steeds koopdruk aanwezig is. Kan de Solana koers hierdoor binnenkort boven de $186 uitkomen?

Solana koers beweegt in stijgend kanaal

Op de daggrafiek handelt Solana binnen een stijgend parallel kanaal. Dit patroon ontstaat wanneer de prijs hogere toppen en bodems vormt, begrensd door twee oplopende trendlijnen. De onderzijde van het kanaal fungeert als dynamische steun, terwijl de bovenzijde als weerstand dient.

Een stijgend kanaal wijst vaak op een opwaartse trend waarbij de vraag groter is dan het aanbod. In dit geval is de RSI (Relative Strength Index) van Solana rond de 57,6, wat duidt op een gezonde koopinteresse. De RSI meet of een token overbought of oversold is op een schaal van 0 tot 100. Waarden boven 70 wijzen meestal op overbought-condities, terwijl waarden onder 30 oversold betekenen.

Positieve wending in Elder Ray Index

De Elder Ray Index van Solana is de afgelopen twee handelsdagen positief gebleven. Dit is een omslag na negen opeenvolgende dagen van negatieve waarden. De huidige stand ligt boven de 11, wat aangeeft dat de koopkracht sterker is dan de verkoopdruk.

De Elder Ray Index meet het verschil tussen de kracht van kopers en verkopers. Een positieve waarde betekent dat bulls op dit moment meer invloed hebben op de koersbeweging dan bears. Dit versterkt het beeld dat de recente stijging wordt ondersteund door daadwerkelijk koopvolume.

Belangrijke weerstandszone in zicht

Solana bevindt zich op het moment van schrijven net onder de weerstandszone bij circa $186, de bovenzijde van het stijgende kanaal. Een doorbraak boven dit niveau kan de weg openen richting de volgende psychologische grens rond $190.

Als het koopvolume afneemt, ligt een terugval richting het steunpunt bij circa $177 voor de hand. Voorlopig blijft het koersbeeld echter technisch positief zolang de Solana koers boven de onderzijde van het kanaal blijft.

Meme coins als goed alternatief voor Solana

