Stijgt de Solana koers naar $250 na $69,5 miljoen instroom in nieuwe SOL ETF's?

Grayscale Investments heeft zijn Solana Trust ETF (GSOL) gelanceerd op NYSE Arca. Daarmee breidt het bedrijf zijn aanbod aan digitale fondsen verder uit. De ETF valt onder de nieuwe, door de Amerikaanse toezichthouder SEC goedgekeurde regels voor generieke listings. Het product onderscheidt zich door een staking component. Kan dit de Solana koers extra momentum geven?

Solana koers: Grayscale ETF zet stap naar traditionele beleggers

De GSOL ETF is de eerste van Grayscale met een staking-functie. Het fonds heeft een beheervergoeding van 0,35% en bevat ruim 525.000 SOL tokens, waarvan bijna 75% actief wordt gestaked.

Volgens het bedrijf ontvangen investeerders 77% van de netto-opbrengst uit deze staking. Op basis van eerdere rendementen komt dat neer op een verwachte jaarlijkse opbrengst van ongeveer 5 tot 6%.

Het Grayscale fonds werd in 2021 als private trust opgericht, verscheen in 2023 op OTCQX en begon in oktober 2025 met staking. Volgens Inkoo Kang, Senior Vice President ETFs bij Grayscale, laat deze stap zien dat digitale activa een vaste plek krijgen in moderne portefeuilles naast aandelen en obligaties.

Kristin Smith van het Solana Policy Institute zegt dat gestakete SOL ETF’s niet alleen rendement bieden, maar ook bijdragen aan de veiligheid van het netwerk en de innovatie binnen het Solana ecosysteem.

De ETF valt niet onder de Investment Company Act van 1940, waardoor het minder bescherming biedt dan traditionele beleggingsfondsen. Grayscale waarschuwt dat het fonds slechts indirecte blootstelling aan Solana biedt en dat verliezen mogelijk zijn.

Introducing Grayscale Solana Trust ETF (Ticker: $GSOL), offering investors exposure to @Solana $SOL, one of the fastest-growing digital assets. $GSOL features:

⚡ Convenient Solana exposure paired with staking benefits.

🔑 Exposure to a high-speed, low-cost blockchain.… pic.twitter.com/TgVNlhqBPO — Grayscale (@Grayscale) October 29, 2025

Bitwise blijft met hogere ETF instromen domineren

Bitwise blijft voorlopig de grootste speler in de jonge Solana ETF markt. De BSOL ETF haalde op de eerste handelsdag $69,5 miljoen binnen, ruim vijf keer zoveel als het product van Rex-Osprey.

Bitwise staket 100% van zijn SOL tokens en hanteert een beheervergoeding van 0,20%, die voorlopig is kwijtgescholden. Volgens CIO Matt Hougan is de interesse van institutionele beleggers vooral te danken aan Solana’s sterke on-chain inkomsten.

Rex-Osprey kiest een andere strategie. Het SSK fonds combineert 54% directe Solana posities met 43,5% in een CoinShares ETP uit Zwitserland en een klein deel in JitoSOL en cash. De maandelijkse stakingopbrengsten worden fiscaal behandeld als terugbetaling van kapitaal.

Institutional investors love ETFs, and they love revenue. Solana has the most revenue of any blockchain. Therefore, institutional investors love Solana ETFs.



I have a feeling the Bitwise Solana Staking ETF, $BSOL, is gonna be huge.



This material must be accompanied by a… — Matt Hougan (@Matt_Hougan) October 28, 2025

Solana koers krijgt institutionele aandacht

Solana is gaining increasing institutional attention with the rise of SOL ETFs, positioning the network as an alternative to Ethereum. According to StealthEX CEO Maria Carola, Solana could attract up to $3 billion in inflows over the next 12–18 months, provided the network remains stable. However, Ethereum, with its mature ecosystem and $60 billion in DeFi value, remains the institutional standard for now.

