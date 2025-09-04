Solana koers outperformt ETH en BNB na snelle upgrade

De Solana koers stijgt na de Alpenglow upgrade. De whales pakken winst, terwijl gebruikers en transacties op het netwerk sterk toenemen.

De Solana community stemde met 98% vóór de Alpenglow upgrade, een nieuwe consensusmethode die de SOL blockchain transacties veel sneller moet bevestigen. De Solana koers reageerde hier direct positief op. Kan de SOL prijs hierdoor binnenkort nog verder stijgen?

De Solana koers profiteert van een snelheidsupgrade

Meer dan de helft van de SOL stakers deed mee aan de stemming. Slechts 1% stemde tegen en minder dan 0,5% onthield zich van een stem. De upgrade vervangt het oude Proof of History en TowerBFT systeem door twee nieuwe onderdelen: Votor en Rotor.

Votor verkort de tijd die nodig is om SOL transacties definitief te maken van ruim 12 seconden naar ongeveer 150 milliseconden. Rotor zorgt er daarnaast voor dat validators minder data hoeven uit te wisselen, waardoor de capaciteit van het Solana netwerk toeneemt.

Dit maakt de blockchain nog geschikter voor toepassingen die razendsnelle bevestiging vragen, zoals betalingen of gaming.

De SOL netwerkactiviteit neemt aantoonbaar toe

Volgens data van Artemis nam het aantal nieuwe actieve Solana gebruikers toe van 3 miljoen naar bijna 5 miljoen. Ook het aantal terugkerende gebruikers steeg fors, van 2,1 miljoen naar ruim 3,2 miljoen.

Daarnaast ging het aantal SOL transacties licht omhoog van ongeveer 62 miljoen naar meer dan 63 miljoen. Deze stijging laat zien dat er niet alleen nieuwe accounts worden geopend, maar dat de gebruikers ervan ook daadwerkelijk transacties uitvoeren.

De whales pakken hun winst na Solana koersstijging

De stijging van de Solana koers werd gevolgd door winstnemingen van grote whales. Zo verkocht één whale ruim 15.500 SOL, ter waarde van meer dan $3.200.000, en stapte vervolgens over naar Hyperliquid tokens.Op de exchanges was een sterke stijging in SOL instroom te zien, oplopend tot $112.500.000 voordat dit weer afzwakte naar iets meer dan $21.000.000. Dit wijst erop dat veel holders hun Solana tokens naar exchanges brachten om te verkopen.

