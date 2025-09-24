BTC $112,707.46 -0.37%
Cryptonews Koers verwachtingen

Solana koers dreigt onder $200 te zakken na 97% futures liquidaties

sol koers Solana koers
De Solana koers staat onder druk door verkoop van longterm holders en 97% futures liquidaties. Steun rond $195,55 blijft in beeld.
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
Solana koers dreigt zakken 97% futures liquidaties

Solana staat onder druk omdat long term holders steeds meer SOL tokens verkopen. On-chain data laat zien dat deze groep, die normaal juist stabiliteit brengt, nu aan de verkoopgolf bijdraagt. Tegelijkertijd bereikte de hoeveelheid long liquidaties in de futuresmarkt een jaartop. Dat vergroot de onzekerheid over de Solana koers. Hoe zal dit de SOL koers verder beïnvloeden?

Solana koers beïnvloed door Glassnode liveliness

Glassnode meldt dat de zogenoemde Liveliness voor Solana de afgelopen weken duidelijk is gestegen. Dit cijfer meet de verhouding tussen coin days destroyed en coin days die zijn opgebouwd. Wanneer dit getal oploopt, betekent dit dat eerder slapende tokens weer in beweging komen. In de praktijk wijst dit op verkopen door investeerders die hun tokens al langere tijd aanhouden.

Solana Liveliness. Source: Glassnode

Ook de Hodler Net Position Change bevestigt deze trend. Deze indicator meet of long term holders hun posities uitbreiden of juist afbouwen. Sinds eind augustus is dit cijfer negatief. Dat betekent dat er meer SOL tokens de wallets van longterm holders verlaten dan erin worden gekocht. Deze groep, die normaal rust brengt, draagt nu juist bij aan de verkoopdruk.

SOL Hodler Net Position Change. Source: Glassnode

De futuresmarkt zorgt voor extra neerwaartse druk

Naast on-chain data speelt de futuresmarkt een belangrijke rol. Gisteren werden bijna alle openstaande leveraged longposities op Solana geliquideerd. Het aandeel longposities bedroeg 97% van alle liquidaties in de SOL derivatenmarkt. Voor de bulls die op een prijsstijging rekenden, betekende dit forse verliezen. Zulke liquidaties halen vaak het vertrouwen weg bij investeerders en verkleinen de kans dat er snel nieuw kapitaal instroomt.

SOL Futures Long Liquidations Dominance. Source: Glassnode

Belangrijke prijsniveaus voor de Solana koers

De Solana koers staat momenteel rond $214. Door de recente lichte koersdaling in de afgelopen 24 uur en bijna 10% in de afgelopen week dreigt de Solana koers opnieuw onder de $200 grens te zakken.

Mocht dat inderdaad gebeuren, dan komt de prijszone rond $195,55 in beeld als volgende steun. Ondanks de neerwaartse druk liet de Solana koers de afgelopen maand wel een lichte stijging van bijna 1% zien.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Logo

