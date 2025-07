Solana koers doorbreekt $200 voor eerst in 5 maanden – SOL target nu $250 volgens analisten

De Solana koers is deze week door $200 gebroken en probeert hier nog steeds haar voet te vestigen. Hiermee is de altcoin naar haar hoogste niveau gestegen sinds februari. Vanuit $200 kan Solana verder stijgen richting $220 en volgens sommige analisten zelfs richting $250 in de komende weken. Stijgt SOL verder en is dit het begin van een nieuw altcoin seizoen?

Deze middag kijken we naar de sterke prestatie van Solana, wat hieraan bijdraagt en wat de verwachtingen zijn van crypto analisten.

Crypto analisten: gaat Solana stijgen of dalen?

Op het moment van schrijven ligt de Solana koers net onder $199 na een stijging van 1,6% in de afgelopen 24 uur. Ondanks een grote stijging die leek op een breakout, heeft SOL nog steeds moeite om boven dit niveau te blijven.

Dat is volgens een analist een duidelijk signaal dat Solana gaat dalen op korte termijn. Crypto analist Noisy noemt $200 een ‘dump zone’ en verwacht een scherpe daling richting $125. Dit heeft volgens de analist te maken met een doorstroom van SOL naar shitcoins, met de hoop om mee te liften op groene candlesticks

$SOL is going down. And that’s not even up for debate.



𖦹 Price is hovering around $200.

𖦹 Here’s why this is a dump zone, how people are making millions per day inside the network, and why liquidity never leaves Solana.



Let’s break it down pic.twitter.com/jpjvZoasot — Noisy (@noisyb0y1) July 22, 2025

De trader gelooft in de Solana blockchain, maar waarschuwt voor het niveau van $200, omdat Solana vaak omlaag gaat bij dit niveau.

Als dit keer echter anders verloopt en we zien een duidelijke vorming van support bij $200, zijn verdere stijgingen wel mogelijk. Daarom blijven er ook positieve voorspellingen voor SOL op korte termijn.

Kan Solana koers naar $250 in augustus?

De Solana koers heeft bij $200 nog steeds te maken met weerstand. Maar als SOL deze weerstand weet te doorbreken met genoeg bullish druk, is een stijging richting $250 mogelijk in augustus.

Ondanks een behoorlijke stijging sinds het begin van de maand, heeft Solana een niet al te hoge Relative Strength Index (RSI). Op 73 is de RSI nog steeds ‘overbought’, maar lager dan andere bekende altcoins, die een RSI van 80+ hebben. Dit verhoogt de kans dat Solana een voet kan zetten op $190 en duidelijk boven $200 breekt in augustus.

Solana koers grafiek – Bron: TradingView

Met $200 als support, is er op technisch gebied weinig weerstand te zien tot aan $250-260. Bovendien is er voor een breuk boven $200 veel bullish druk nodig. Deze bullish druk is mogelijk ook genoeg om SOL verder te tillen naar hogere niveaus zoals $220 of $250.

Belangrijk is om de support bij $190 in de gaten te houden, want als SOL deze verliest, is dat een signaal dat Solana verder gaat dalen. Zolang de koers rond $190 standhoudt, is het wellicht gunstiger om SOL vast te blijven houden.

Wat kunnen we verwachten in Solana Summer?

Deze zomer belooft veel goeds voor altcoins zoals Solana. Niet alleen zien we dat Bitcoin voor het eerst boven $120k is gestegen, ook zien we een sterke doorstroom naar altcoins. Als gevolg is de Bitcoin Dominantie gedaald en de Altcoin Season Index gestegen. Als deze zomer daadwerkelijk het begin van een altcoin seizoen markeert, kan Solana wellicht voor een nieuwe all-time high gaan boven $300.

Maar Solana kan ook direct profiteren van recente ontwikkelingen binnen haar eigen ecosysteem. Hieronder kijken we naar een aantal voorbeelden.

Hoge populariteit van Solana meme coins

Het succes van meme coins zoals Pudgy Penguins, Bonk en Fartcoin draagt bij aan sterke koopdruk voor SOL. Dankzij Solana’s lage kosten, kunnen Solana meme coins erg goed presteren in een nieuwe bull run. Zelfs onder hoge netwerkdruk blijven kosten laag, wat je niet kan zeggen van chains zoals Ethereum.

Every cycle people need to relearn why blockchains like Solana, Sui, Aptos, Monad…etc have been spawned



Because 'the future of finance' does not involve $2 swap fees pic.twitter.com/Xbeg6nuGaV — BEN SPARANG◎ (@bennybitcoins) July 21, 2025

De populariteit van Solana meme coins spelen een belangrijke rol in de stijgende Solana koers. Dat was bijvoorbeeld ook te zien toen BONK Solana redde na de FTX crash in 2022. SOL was toen ongeveer $10 waard op haar laagste punt, maar de explosieve stijging van Bonk droeg bij aan een herstel van SOL richting $100, een stijging van x10 in één jaar.

Solana TVL stijgt 70% in 3 maanden

Een indicator dat Solana goed gaat presteren is de enorme 70% stijging van zijn Total Value Locked (TVL) op de Solana blockchain sinds begin april. Aan het begin van die maand was de TVL nog zo’n $6,2 miljard, vandaag is het $10,4 miljard. Gegevens van DefiLlama brengen deze stijging, maar ook een verdubbeling van het DEX volume sinds april, in kaart.

De TVL geeft aan hoeveel kapitaal er vergrendeld zit in smart contracts op Solana, terwijl het DEX volume wijst op dagelijkse activiteit op de blockchain.

Solana ETF

Tot slot, kan de spot Solana ETF zorgen voor extra liquiditeit. Hoewel er enigszins institutionele interesse is in Solana, lijkt dit nog beperkt te zijn. Afhankelijk van hoe deze ETF’s gaan presteren in de zomer, kunnen ze Solana voorzien van extra liquiditeit.

Al met al is de Solana verwachting voor de zomer positief. Na een mogelijke doorbraak bij $200 en groeiende interesse in de blockchain, is een nieuwe all-time high mogelijk, misschien zelfs in augustus. Crypto analisten blijven bullish en sommigen voorspellen zelfs dat Solana $500 tot $1000 waard kan worden in de bull run.