Solana koers onder druk: zet een 3% dagdaling de deur open naar nog scherpere koerscorrecties?

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 29, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Western Union kondigt aan een eigen stablecoin te lanceren: de U.S. Dollar Payment Token (USDPT). Dit token wordt gebouwd op het Solana netwerk en uitgegeven door Anchorage Digital Bank. Het cryptoproject is onderdeel van Western Unions plan om blockchain te koppelen aan traditionele finance en zo internationale betalingen sneller en goedkoper te maken. Wat betekent deze aankondiging voor de Solana koers?

Nieuwe stap richting digitale betalingen

Volgens het bedrijf zal USDPT fungeren als brug tussen de dollar en digitale betalingen. Het token wordt ondersteund door Solana vanwege de hoge transactiesnelheid en lage kosten. Dit past bij het wereldwijde betalingsvolume dat Western Union dagelijks verwerkt. Anchorage Digital Bank zal zorgen voor de uitgifte en veilige bewaring van de tokens.

Western Union meldt dat de introductie van USDPT en het bijbehorende Digital Asset Network bedoeld is om de financiële toegang te verbeteren. Dit netwerk moet gebruikers, wallets en betaalpartners met elkaar verbinden, zodat geld wereldwijd eenvoudiger kan worden verzonden, ontvangen en uitgegeven.

Solana koers: cruciale schakel in de betalingsinfrastructuur

Solana werd gekozen vanwege zijn schaalbaarheid en efficiëntie. Het netwerk kan duizenden transacties per seconde verwerken, wat belangrijk is voor het grote volume aan grensoverschrijdende betalingen dat Western Union afhandelt.

Door blockchaintechnologie met bestaande regelgeving te combineren, wil het bedrijf veilige en conforme digitale betalingen aanbieden in meerdere landen.

Volgens Western Union CEO Devin McGranahan vergroot deze stap de toegankelijkheid van financiële diensten. Hij stelt dat de samenwerking met Solana en Anchorage Digital de mogelijkheden voor wereldwijde digitale betalingen versterkt, met behoud van naleving van wet- en regelgeving.

Introductie van USDPT in 2026

Het bedrijf verwacht USDPT in de eerste helft van 2026 te lanceren. De tokens zullen via geselecteerde partnerplatforms beschikbaar zijn. Western Union wil zo zijn positie uitbreiden naar de digitale economie, zonder het vertrouwen van zijn klanten te verliezen.

De nieuwe infrastructuur moet ook aantrekkelijk zijn voor bedrijven die een betrouwbaar systeem voor grensoverschrijdende betalingen zoeken. Door de koppeling van de dollar aan lokale markten kunnen transacties sneller en tegen lagere kosten worden verwerkt.

Solana koers toont sterke activiteit

De Solana prijs blijft rond $194 hangen na een daling van circa 3% in 24 uur. Crypto-analist MartyParty wijst op een dubbelbodem patroon tussen $167 en $175, wat doorgaans duidt op hernieuwd bullish momentum.

Hij verwacht weerstand rond $210 en mogelijke doelen bij $252 en $258 als het momentum van de Solana koers aanhoudt.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!