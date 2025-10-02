Solana in de lift: whales kopen massaal, koersdoel stijgt naar $320

Solana is aan het begin van oktober weer een favoriet van crypto whales. De grote investeerders hebben de koers boven $220 gedreven, terwijl analisten hun koersdoel aanpassen naar $320. Terwijl Solana stijgt, deelt het bekende bedrijf, SOL Strategies, zijn plannen om nog eens 80.000 tokens in te slaan (momenteel $18 miljoen).

Vandaag kijken we waarom de bekende crypto stijgt en of Solana een van de beste altcoins is om in te slaan voor de volgende bull run. Aan de hand van recent nieuws en technische analyse, kijken we hoe hoog SOL kan gaan aan het eind van dit jaar.

Crypto whales kopen massaal Solana – SOL Strategies wil 80k bijkopen

Twee dagen geleden maakten investeerders zich nog zorgen om een grote crypto crash, met name door grote liquidaties. Maar zodra oktober begon, zagen we hoe crypto plotseling begon met stijgen. Dit versterkte ook vrijwel direct het vertrouwen in Solana, die in twee dagen van $190 naar $225 is gesprongen, een groei van ruim 18%.

Te midden van het optimisme van de markt, is de Canadese SOL Strategies van plan om nog eens 80k SOL in te slaan. Op het moment is dat een aankoop van ruim $18 miljoen.

De institutionele interesse in Solana is flink aan het groeien. Uit gegevens van CoinGecko blijkt dat negen instituties gezamenlijk 13,5 miljoen SOL vasthouden, momenteel is dat ruim $3 miljard en bijna €2,6 miljard.

We zien steeds meer Solana treasury bedrijven opduiken en meer SOL inslaan. Zo is VisionSys in Peking, China, van plan om in totaal $2 miljard te investeren in Solana. Met zulke plannen is het niet vreemd dat retail traders en whales nu massaal SOL inslaan. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Crypto analist verzet SOL koersdoel naar $320+

Volgens crypto analist Ali Martinez is Solana met succes boven haar ondersteuning gebleven. Na een korte stijging boven het driehoekspatroon en een daling terug naar het patroon, bevestigt de altcoin een breakout. Na deze breuk kan de SOL koers verder kimmen richting $320 aan het eind van de maand.

With the bullish retest complete, Solana $SOL could now be ready for $320–$360. https://t.co/YsOPU5W4CD pic.twitter.com/knb7ttjm72 — Ali (@ali_charts) October 1, 2025

Toch heeft de altcoin nog een redelijke weg te gaan richting haar september high van $253. Of SOL deze stijging in stand kan houden, hangt af van hoe het marktsentiment zich ontwikkelt in oktober. Als de altcoin naar $300 kan stijgen, betekent dat een nieuwe all-time high, wat kan zorgen voor FOMO. In een volgende altseason kan Solana misschien wel $500-1000 waard worden.

Hieronder kijken we naar een aantal belangrijke niveaus om in de gaten te houden terwijl Solana stijgt.

Solana koers analyse

De Solana koers heeft deze week een belangrijke breakout gedaan boven haar 30-daagse moving average (geel) op $221. Dit niveau vormt mogelijk een sterke ondersteuning, vanuit waar SOL verder kan klimmen richting $250 en $300.

Belangrijke weerstanden om in de gaten te houden zijn $234, $240, $243, $248 en $250. Deze kunnen de komende tijd voor extra verkoopdruk zorgen, wat stijgingen boven deze niveaus lastiger maakt. Als Solana daalt, kan er extra koopdruk ontstaan rond $221, $220, $212, $208, $204 en $200.

Solana koers grafiek – Bron: TradingView

Solana vertoont een positieve Relative Strength Index (RSI) boven de neutrale 50. De RSI geeft hiermee aan dat bulls meer invloed uitoefenen op de koers en vergroot de kans op stijgingen in de komende periode.

Bij de RSI is het vooral belangrijk om te kijken naar recente ontwikkelingen. In dit geval is een stijging van 35 naar 55 in de afgelopen week positief. Maar als de RSI vanuit boven de 50 onder de 50 zakt, zou dat juist bearish zijn voor de komende periode.

Met groeiende interesse vanuit retail investeerders, maar ook grote SOL treasury bedrijven, verwachten we veel goeds voor Solana in het laatste kwartaal van 2025. De altcoin kan zo vroeg als oktober een nieuwe all-time high bereiken boven $294 en kan dit jaar meer dan $500 waard worden. Dankzij haar lage transactiekosten, hoge snelheden en sterke groei, is SOL wellicht de ster van de volgende altcoin season.