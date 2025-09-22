Solana verwachting 2025: waarom SOL grootste 2025 potentie heeft volgens experts

Experts zien Solana ($SOL) als een van de kansrijkste projecten voor de komende jaren. Vooral richting 2025 wordt benadrukt dat $SOL de grootste potentie heeft, dankzij de verwachte ETF-goedkeuring en de ingrijpende Alpenglow upgrade die het netwerk verder zal versterken. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Waarom $SOL grootste 2025 potentie heeft volgens experts

In een reeks posts op X legde Pantera Capital uit dat Solana, in tegenstelling tot Bitcoin en Ethereum waarvan de institutionele adoptie inmiddels stevig is verankerd door tientallen beursgenoteerde fondsen (ETF’s) en enorme corporate holdings, nog maar net aan het begin van die reis staat.

4/ In terms of market capitalization, Solana is still just a fraction of Bitcoin (1/20th) and Ethereum (1/4th)—yet it leads both in key usage metrics.



We believe Solana’s adoption story is just beginning, offering greater asymmetric upside potential. pic.twitter.com/LsE36OXQr8 — Pantera Capital (@PanteraCapital) September 18, 2025

Momenteel bestaan er geen Solana-ETF’s en houden slechts vijf beursgenoteerde bedrijven $SOL aan. Bovendien bezitten institutionele partijen minder dan 1% van het totale aanbod, ver verwijderd van de 16% bij Bitcoin en de 7% bij Ethereum.

Toch worden de fundamenten van Solana volgens het durfkapitaalbedrijf steeds moeilijker te negeren. Grote spelers als Stripe en PayPal bouwen actief op het netwerk, wat de positie van de munt als praktische optie voor toepassingen in de echte wereld versterkt.

Daarnaast, hoewel de marktkapitalisatie slechts een fractie is van die van Bitcoin en Ethereum, loopt Solana voorop in cruciale gebruiksstatistieken zoals transactiesnelheid en gebruikersactiviteit. Met een mogelijke goedkeuring van een Solana-ETF al in Q4 2025 in het vooruitzicht, stelt Pantera dat instellingen snel het onderallocatiegat zullen inhalen.

Solana’s grootste upgrade komt eraan

Op het moment van schrijven ligt de kans dat de SEC spot-ETF’s voor $SOL zal goedkeuren inmiddels boven de 90%. Verschillende bedrijven, waaronder Bitwise, Canary en 21Shares, hebben aanvragen ingediend voor een spot $SOL ETF. Met de definitieve deadline in zicht is de kans groot dat de Solana koers stijgt doordat beleggers anticiperen op een toenemende vraag vanuit de Amerikaanse markt.

Een andere belangrijke fundamentele ontwikkeling is de aanstaande Alpenglow-upgrade, die in de komende maanden wordt verwacht. Hoewel Solana in het verleden meerdere updates heeft doorgevoerd, geldt deze als de meest ingrijpende. De upgrade zal het netwerk namelijk transformeren van een proof-of-authority naar een proof-of-stake blockchain. Daarnaast zal het de snelheid aanzienlijk verhogen, waardoor Solana tot de snelste chains in de cryptomarkt behoort.

Laten we de koers beter bekijken om zo een beter beeld te krijgen over de koersverwachting van Solana.

Solana koers toont op korte termijn zwakte

Solana handelt vandaag rond $223, ruim 5% lager na het niet vasthouden van de zone tussen $236 en $240. De onderstaande grafiek laat een scherpe afwijzing zien vanaf $252, een niveau dat samenvalt met de weerstand van de wig en het 61,8% Fibonacci retracement. Sindsdien is de koers teruggevallen naar $223 en test nu de support van de 20-daagse EMA op $227. Daaronder liggen $209 en $193 als cruciale verdedigingszones, terwijl de 200-daagse EMA op $180 de laatste grote support vormt.

Solana koers. Bron: TradingView

Momentumindicatoren bevestigen de voorzichtigheid. De RSI is teruggevallen van bijna 70 naar 62, wat wijst op afnemende kracht, terwijl de Parabolic SAR-punten bij $253 bearish zijn gedraaid. Zolang $SOL onder $240 blijft, lijkt de weg van de minste weerstand gericht op een diepere hertest van $209.

Kortom, fundamenteel blijft het optimisme rond Solana aanwezig. De Alpenglow-upgrade, die naar verwachting de verwerkingssnelheid en efficiëntie zal verbeteren, wordt door analisten gezien als een belangrijke drijvende kracht voor verdere groei. Daarnaast versterkt het ETF-optimisme de vooruitzichten op lange termijn.

Een opkomende crypto die hiervan kan profiteren is Snorter Bot ($SNORT). Deze crypto trading bot op Telegram wordt gezien als een van de beste Solana meme coins. De reden hiervoor is de interessante utility: de bot biedt een breed scala aan functies, die duidelijk worden toegelicht op de officiële website.

