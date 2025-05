SOL koers stijgt richting $200 na Superstate aankondiging – wat gaat Solana doen?

De koers van Solana ($SOL) stijgt richting de psychologische grens van $200, mede aangejaagd door de recente aankondiging van SOL Strategies over een mogelijke samenwerking met Superstate. Deze stap richting tokenisatie op het Solana-netwerk komt op een moment waarop $SOL technisch uitbreekt, wat de vraag oproept: wat gaat Solana hierna doen?

SOL Strategies wil aandelen tokeniseren op Solana

Het in Toronto gevestigde SOL Strategies Inc. heeft op 25 april 2025 een memorandum van overeenstemming (MOU) ondertekend met Superstate. Het doel is om het ‘Opening Bell’-platform van Superstate te evalueren, dat zich richt op blockchain-gebaseerde uitgifte en handel in door de SEC-geregistreerde publieke aandelen. Dit platform belooft realtime afwikkeling en interoperabiliteit met DeFi-protocollen mogelijk te maken.

Volgens de overeenkomst zou Superstate optreden als junior transferagent en de infrastructuur leveren om gewone aandelen van SOL Strategies te tokeniseren. CEO Leah Wald verklaarde dat dit initiatief aansluit bij de ambitie van het bedrijf om innovatie in de kapitaalmarkten te stimuleren.

“Wij geloven dat publiek verhandelde, getokeniseerde aandelen een logische volgende stap zijn in de evolutie van de kapitaalmarkten, en dat het Solana-netwerk, vanwege zijn hoge prestaties, hiervoor het ideale fundament vormt,” aldus Wald. Ze benadrukte tevens dat het initiatief kan bijdragen aan een bredere wereldwijde investeerdersparticipatie.

Er zijn op dit moment nog geen aandelen getokeniseerd. Het bedrijf benadrukte dat er geen directe plannen zijn om bestaande aandelen om te zetten of derivaten op de markt te brengen. Het verkenningstraject blijft afhankelijk van ontwikkelingen op regelgevend vlak. Tot nu toe is er geen contact geweest met toezichthouders of de Canadian Securities Exchange (CSE). SOL Strategies onderstreepte dat het project compliance-gedreven is en geen invloed heeft op de huidige bedrijfsvoering of beursnotering. Maar wat betekent dit voor de koersverwachting van Solana?

Solana breekt uit: koers op weg naar $200

Op het moment van schrijven laat de Solana koers een indrukwekkende rally zien en lijkt deze koers te zetten richting de psychologische grens van $200. De stijging van maar liefst 51% op één dag zorgde ervoor dat de koers door de belangrijke 100 EMA-barrière op $151 brak, een niveau dat sinds de pieken in maart als hardnekkige weerstand diende.

Wat deze uitbraak echt onderscheidt, is het sterke handelsvolume dat de beweging ondersteunt, wat wijst op hernieuwde en oprechte vraag. Eerdere pogingen om boven dit niveau uit te breken, strandden telkens opnieuw, maar de huidige doorbraak lijkt een structurele trendomslag in te luiden.

Solana koers. Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) zweeft rond de 65 en laat zien dat de rally nog ruimte heeft voordat sprake is van ‘overbought’ condities. De eerstvolgende serieuze weerstand ligt op de 200 EMA, rond de $161. Als Solana daar ook boven weet te sluiten, bevindt de koers zich voor het eerst in drie maanden boven alle belangrijke voortschrijdende gemiddelden, een sterk technisch signaal.

Het niveau van $200 fungeert zowel als technisch als psychologisch richtpunt, mede omdat het samenvalt met distributiezones uit januari. Bij een doorbraak van $161–$165 zou $SOL binnen enkele dagen een snelle beweging richting de $200 kunnen maken. Dit zou shortposities kunnen dwingen om zich te dekken, wat leidt tot extra koopdruk (FOMO).

Een token dat hiervan kan profiteren is Solaxy ($SOLX). Deze layer 2 solution op de Solana blockchain lost verschillende problemen op. Zo wil het zorgen voor geen congestie, geen mislukte transacties en een verhoogde schaalbaarheid op het netwerk van Solana. De hype is duidelijk, met de meer dan $34 miljoen die al is opgehaald met de presale.