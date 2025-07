Ethereum koers onder druk ondanks $1 miljard ETF instroom

Ethereum koers daalt ondanks elf weken van instroom in fondsen. LTH’s en slimme investeerders verkopen hun tokens om winst te nemen.

Ethereum trekt nog steeds veel interesse van grote investeerders. In de afgelopen week is er meer dan $1 miljard naar Ethereum fondsen gegaan. Toch laat de Ethereum koers een dalende lijn zien, ondanks deze instroom van kapitaal.

Elf weken lang instroom in Ethereum fondsen

Volgens SosoValue ontvangen de Ethereum fondsen al elf weken achter elkaar meer geld dan dat eruit stroomt. Dit is opvallend, zeker als je het vergelijkt met Bitcoin, waar juist veel uitstroom plaatsvindt. De Ethereum koers beweegt desondanks omlaag. Dit verschil wijst erop dat er andere krachten spelen, zoals winstnemingen door grote traders.

Ethereum staat er hierdoor zwakker voor dan je op basis van de instroom zou verwachten. De prijs daalt, terwijl het vertrouwen bij instellingen juist toeneemt.

Liveliness score Ethereum koers stijgt: lange termijn holders verkopen

Een belangrijke indicator die dit bevestigt is de zogenoemde Liveliness score. Deze is gestegen naar 0,69. Dit cijfer geeft aan hoeveel lang vastgehouden tokens verkocht of verplaatst worden. Een stijgende waarde betekent dat de oude tokens in beweging komen, meestal doordat lange termijn holders winst nemen.

Lange termijn holders staan bekend om hun geduld. Als ook zij gaan verkopen, is dat vaak een teken dat een eerdere koersstijging zijn top bereikt heeft. In dit geval lijkt dat ook zo: ondanks de instroom in fondsen, verkopen de ervaren holders hun tokens.

Smart Money Index laat afbouw zien

Ook de Smart Money Index (SMI) wijst op een uitstroom van kapitaal door grote spelers. Deze index is sinds 20 juli met 7% gedaald. De SMI kijkt naar het verschil tussen de ochtendhandel (vaak retail traders) en middaghandel (meer institutioneel). Een daling van deze indicator betekent dat slimme traders hun posities aan het verkopen zijn.

Deze beweging suggereert dat er winst wordt genomen na de recente prijsstijging. In plaats van er nieuw kapitaal in te steken, kiezen deze investeerders ervoor om hun winsten veilig te stellen.

Ethereum koers onder druk door verkoopdruk

Als deze verkooptrend doorzet, dan kan de Ethereum koers verder zakken richting $3314. Daar ligt een belangrijk steunniveau. Als deze steun ook niet standhoudt, kan de prijs dalen richting $3067. De bulls moeten dan ingrijpen om een verdere correctie te voorkomen.

Als de koopdruk daarentegen toeneemt, dan kan de Ethereum koers juist terugkeren naar zijn recente high van $3859.

