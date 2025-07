SHIB koers stabiliseert: nieuwe test van $0,000015 mogelijk

Shiba Inu ($SHIB) laat begin deze week een sterke opleving zien met een stijging van ruim 4% vanaf het 100-daags EMA. Terwijl de koers nu stabiliseert, richten analisten zich op een mogelijke hertest van de weerstand rond $0,000015.

In dit artikel gaan we dieper in op de koers, on-chain ontwikkelingen en de prijsverwachting van Shiba Inu.

Koersanalyse Shiba Inu

Shiba Inu stuitert op maandag meer dan 4% omhoog vanaf de 100-daagse Exponential Moving Average (EMA), wat wijst op een bullish begin van de week. De herstelbeweging wint aan kracht na meerdere Doji-kaarsen sinds vrijdag, toen $SHIB de 100-daagse EMA opnieuw testte.

De meme coin richt zich nu op de eerstvolgende weerstand op $0,00001421, een niveau dat eind mei nog als belangrijk supportniveau fungeerde. Een sluiting op de daily boven dit niveau kan de weg vrijmaken voor een verdere stijging richting $0,00001567, het koersniveau dat voor het laatst werd getest op 23 mei. De 200-daags EMA op $0,00001452 vormt op de korte termijn een extra weerstand.

Shiba Inu koers. Bron: TradingView

De RSI op de daily noteert 68 en nadert daarmee de ‘overbought’ zone. Ondertussen wijst de MACD-indicator op toenemend bullish momentum, met stijgende histogrambalken boven de nullijn. Als $SHIB alsnog corrigeert en onder het 100-daags EMA sluit, ligt een retest van het 50-daags EMA op $0,00001248 voor de hand. Toch valt een analist iets op:

Niemand verkoopt $SHIB

In een bericht op X verklaarde de bekende marktanalist ‘Cantonese Cat’ dat niemand Shiba Inu momenteel verkoopt. Volgens hem is het verkoopvolume vrijwel nihil. Hij benadrukte dat er momenteel slechts een kleine duw van de bulls nodig is om de bears, die de opwaartse trend van Shiba Inu al langere tijd onderdrukken, definitief te verslaan.

Opvallend is dat op 10 juli grote $SHIB-holders (die minstens 0,1% van de totale voorraad bezitten) in totaal 1,81 biljoen $SHIB hebben gekocht. Dat betekent een stijging van 422% ten opzichte van de dag ervoor en zelfs een toename van 1247% vergeleken met een maand eerder.

Deze koopgolf viel samen met het feit dat de $SHIB-prijs voor het eerst sinds 11 juni weer boven de $0,000013 uitkwam. Ondanks dat er diezelfde dag ook 1,28 biljoen $SHIB uit grote wallets verdween, wijzen de netto instromen op een voortdurende accumulatie. Maar wat betekent dit volgens de analist voor de koersverwachting van Shiba Inu?

Kan Shiba Inu 1 euro worden?

Hoewel Cantonese Cat zich niet uitsprak over hoe hoog $SHIB zou kunnen stijgen tijdens de verwachte bullrun, delen andere marktwaarnemers wél ambitieuze koersdoelen.

In een afzonderlijk bericht gaf de bekende communityfiguur ‘SHIB Spain’ aan dat $SHIB ‘veel hoger gaat’ nu het een belangrijk weerstandsniveau heeft overwonnen. Op de bijgevoegde grafiek is te zien dat $SHIB op korte termijn zou kunnen stijgen tot boven de $0,000018. Op de lange termijn hoopt hij zelfs op een koers van $0,0001.

Shiba Inu koersverwachting. Bron: SHIB Spain/X

Ook marktanalist Crypto Candy kwam met een optimistische blik. Hij noemt $SHIB de originele meme coin en stelt dat de munt bezig is aan een serieuze opleving op de daily grafiek. In zijn analyse noemt hij meerdere koersdoelen.

Het eerste doel ligt op $0,00001718, een niveau dat volgens hem binnen de huidige uitbraak haalbaar is. Als $SHIB daar doorheen breekt, verwacht hij een verdere stijging naar $0,00002502. Kortom, 1 euro ligt nog ver buiten bereik maar de rest van 2025 belooft een mooi jaar te worden voor Shiba Inu.

