Shiba Inu koers in 2040: hoeveel een €1000 investering kan opleveren

Auteur Sander Overmars Auteur Sander Overmars Over de schrijver Sander Overmars is bij Cryptonews de man achter al het nieuws over nieuwe ontwikkelingen in de blockchain en Web3-sector. Met de overtuiging dat de toekomst van het internet rondom deze twee... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 3, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Het is het begin van een nieuwe maand, dus de salarissen zijn weer (bijna) binnen. Heb je nog €1000 over, dan zou je erover kunnen denken dit in de Shiba Inu koers te steken. Laten we eens een SHIB voorspelling voor de lange termijn doen: Kan Shiba Inu 1 euro waard worden?

Blik op de Shiba Inu koers

Op het moment van schrijven staat de Shiba Inu koers op $0,00001213. Daarmee heeft deze week een flinke correctie plaatsgevonden, van ruim 10%. Ondanks deze daling staat de meme coin nog wel duidelijk hoger dan een maand geleden, toen de koers $0,000011 bedroeg; een verschil van zo’n 8,5%.

Kijken we verder terug in de tijd, dan zien we dat Shiba Inu, anders dan veel andere tokens, behoorlijk laag staat ten opzichte van haar All Time High. Deze bedroeg in oktober 2021 $0,00008845. Dit betekent dat de token sindsdien met ruim 86% in waarde gedaald is.

Desondanks is Shiba Inu zeker nog een meme coin om rekening mee te houden. De token heeft een marktkapitalisatie van $7,1 miljard, waarmee het momenteel net buiten de top 20 grootste crypto’s valt. Op het gebied van memes is $SHIB nog altijd de tweede token, gevolgd door Pepe ($4,3 miljard) en Bonk ($2,1 miljard).

Shiba Inu koers voorspelling 2040

Laten we teruggaan naar het scenario dat we aan het begin van dit artikel schetsten. Stap je nu met €1000 in bij Shiba Inu, dan ontvang je 95,1 miljoen $SHIB.

Er zijn verschillende online programma’s die koersvoorspellingen voor de lange termijn geven. Daarbij worden door sommigen ook scenario’s voor de zeer lange termijn, zoals 2040, gegeven.

Volgens het platform Telegaon kan Shiba Inu in de komende maanden al behoorlijk in koers stijgen. Voor het eind van dit jaar wordt een maximale koers van $0,0000328 als realistisch gezien. Dit zou een groei zijn van 170% ten opzichte van de huidige waarde.

In 2040 is de Shiba Inu koersvoorspelling van Telegaon nog optimistischer, met een geschatte waarde van $0,000856. Dit is een groei van (bijna) 7000% ten opzichte van de huidige koers. Komt deze Shiba Inu koers voorspelling uit, dan is jouw €1000 over 15 jaar dus €71.000 waard!

Niet alleen Telegaon is enthousiast over de toekomstige Shiba Inu koers. Ook Changelly, een veel gebruikt platform voor lange termijn crypto verwachtingen, is bijzonder bullish. In hun koersverwachting stellen ze dat Shiba Inu in 2040 $0,02139786 waard kan worden. Dit zou een groei betekenen van (net iets meer dan) 175.000%!

De gestelde verwachtingen van deze platformen zijn echt niet realistisch. Met een marktkapitalisatie van $7,5 miljard is Shiba Inu simpelweg te groot om zo vaak over de kop te gaan.

Op de veelgestelde vraag ‘Kan Shiba Inu 1 euro waard worden?’ past dan ook maar één realistisch antwoord: Nee. Tenzij er iets geks staat te gebeuren?

Wat gaat Shiba Inu doen?

Onder het huidige gesternte is het onmogelijk dat Shiba Inu één euro waard zal worden, maar in een heel gek scenario is dit wel mogelijk: wanneer een groot aantal tokens uit de roulatie zal verdwijnen bijvoorbeeld.

Iets dergelijks gebeurde in mei 2021, toen Vitalik Buterin (de oprichter van Ethereum) meer dan de helft van alle $SHIB tokens naar een burner wallet stuurde. Een onzelfzuchtige actie (hij gooide er $6 miljard mee weg) die de enorme groei van de token in datzelfde jaar mogelijk maakte.

Een nieuw initiatief op X roept de rijkste Shiba Inu tokenhouder, Elon Musk, op om ook zijn tokens te burnen. De SHIB army denkt dat een groot offer van de Zuid-Afrikaanse zakenman hun crypto weer tot grote hoogten kan stuwen.

#SHIB Army Urges Elon Musk to Burn SHIB, Just Like Vitalik Buterin https://t.co/ddlfyuoPYD — SHIBARMY (@Ksaynak16) July 31, 2025

Volgens gegevens van Shibburn, dat tokenburnings bijhoudt, zijn er nu in totaal 410.752.070.164.338 $SHIB naar burner wallets verstuurd. Daarbij wordt het aanbod verder gedrukt door staking, dat middels het Shibarium netwerk mogelijk is.

Mocht Elon Musk daadwerkelijk een joker uit z’n hoge hoed toveren, dan zouden de eerder genoemde Shiba Inu koersvoorspellingen een stuk dichter bij de waarheid kunnen komen. Tot die tijd is het echter afwachten.

Nu investeren in Shiba Inu koers?

Mocht je die €1000 aan Shiba Inu gerelateerde tokens uit willen geven, dan is het waarschijnlijk verstandiger om je risico’s te spreiden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om 33% in Dogecoin te steken, 33% in Shiba Inu te investeren en de overige 34% in te zetten bij een kleine meme coin met potentie.

Een goede optie met het oog op de lange termijn is Maxi Doge ($MAXI), een nieuwe op Shiba Inu’s geïnspireerde token. Deze token zit nu nog in de presale crypto fase, en zal gelanceerd worden met een market cap van $15 miljoen – daarmee heeft het meer ruimte voor groei dan DOGE en SHIB.

Wel moeten investeerders die geïnteresseerd zijn snel toeslaan, want al in de eerste uren van de presale sloegen meme coin whales toe. Sommige verwachten dat de token gains van 100x of meer kan halen.