De Shiba Inu ($SIHB) koers laat een sterke opleving zien na een verbluffende stijging van ruim 6000% in whale inflows. Grote holders kochten in korte tijd biljoenen Shiba Inu-tokens op, wat wijst op strategische accumulatie na de recente dip. Deze plotselinge instroom voedt de vraag: gaat Shiba Inu nog verder stijgen na deze whale-pomp?

Koersanalyse Shiba Inu

Na weken van consolidatie onder het niveau van $0,000015 lijkt de Shiba Inu koers nu een afrondingsbodem te vormen, een klassiek omkeerpatroon. De koers heeft twee opeenvolgende bullish candles laten zien en brak daarbij boven zowel de 50-daagse als 100-daagse EMA, én het 23,60% Fibonacci-niveau op $0,00001390.

De huidige opwaartse beweging test de kritieke aanbodzone rond het psychologische niveau van $0,000015. Een overtuigende uitbraak daarboven zou de eerdere neerwaartse trend ongeldig maken en de start van een nieuwe bullish fase markeren.

Shiba Inu koers. Bron: TradingView

Volgens technische indicatoren ligt de eerstvolgende weerstand op het 38,20% Fibonacci-niveau, rond $0,000016. De stijgende 50- en 100-daagse EMA ondersteunen dit optimistische beeld, en ook de MACD toont sinds kort weer een bullish crossover.

Fibonacci-projecties geven aan dat de koers in een breakout-rally weerstand kan ondervinden bij het 61,80%-niveau, rond $0,00002137, wat een stijgingspotentieel van ruim 60% betekent vanaf het huidige niveau.

Mocht $SHIB er niet in slagen om door de aanbodzone te breken, dan liggen belangrijke steunpunten op de 50-daagse EMA van $0,00001326 en het psychologische niveau van $0,000010.

$SHIB whales kopen massaal na prijsdip

De instroom van Shiba Inu is op 7 mei explosief gestegen, met een toename van maar liefst 2.952% volgens data van IntoTheBlock. Grote holders, vaak wallets van institutionele beleggers of vermogende particulieren, zagen hun instroom stijgen van 238,91 miljard $SHIB naar 6,42 biljoen $SHIB.

Ook de netto-instroom van grote holders nam op 8 mei fors toe: van 132,54 miljard naar 6,21 biljoen $SHIB, een stijging van meer dan 6050%. Een positieve netto-instroom betekent dat er meer tokens binnenkomen dan vertrekken bij deze grote wallets, wat doorgaans duidt op accumulatie.

Deze plotse opleving volgt op een periode van lage activiteit eerder in mei. Analisten zien dit soort bewegingen vaak als voorbode van een koersstijging: grote beleggers stappen meestal in na een dip en zetten hun aankopen daarna over naar cold storage, wat duidt op langetermijnvertrouwen.

Daarnaast zijn er in de afgelopen 24 uur shortposities ter waarde van $1,79 miljoen geliquideerd. Deze ‘bearish shakeout’ wijst erop dat veel handelaren zijn verrast door de koersstijging.

Tegelijkertijd is de open interest, het totale aantal openstaande derivatencontracten, met 25,43% gestegen naar $209,75 miljoen. Dit geeft aan dat er steeds meer handelsactiviteit en interesse in $SHIB ontstaat onder derivatenhandelaren.

Ook het feit dat de OI-gewogen funding rate is gestegen naar 0,010% wijst op een toename van longposities. Deze stijging in funding suggereert dat beleggers inzetten op verdere koersstijgingen, wat de bullish marktstemming versterkt.

