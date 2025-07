SHIB koers kan shorts liquideren bij 10% stijging – hoeveel kan Shiba Inu waard worden?

De Shiba Inu koers nadert $0,00001552, een belangrijk niveau waarbij ruim $50 miljoen aan short-posities geliquideerd kan worden. Als Shiba Inu investeerders profiteren van een 10% koersstijging en een breakout boven $0,00001435, komt dit bearish traders mogelijk duur te staan. Hoeveel kan Shiba Inu waard worden nu crypto weer stijgt op maandagochtend?

In het Shiba Inu nieuws van vandaag kijken we naar de liquidation map van SHIB en bepalen we aan de hand van een technische analyse hoeveel de meme coin kan stijgen aan het einde van de maand. Een breuk boven $0,00001435 kan leiden tot een short squeeze en nog meer koersstijgingen met zich meebrengen.

Shiba Inu koers doelt op breakout boven belangrijke weerstand

SHIB probeert aan het begin van de nieuwe week boven zijn weerstand te breken bij $0,00001435. Dit niveau beperkte aan het einde van mei tijdelijk koersdalingen, maar dient vandaag als weerstand voor de Shiba Inu koers. Een duidelijke breuk boven dit niveau maakt een 10% stijging naar de bovenste witte lijn mogelijk bij $0,00001552.

$0,00001552 is niet alleen een belangrijke weerstand van eind mei en vorige week, maar is ook het punt waarop short-posities massaal worden geliquideerd. Meer hierover volgt na de technische analyse.

Shiba Inu koers grafiek – Bron: TradingView

Een breuk boven $0,00001552 geeft Shiba Inu de ruimte om verder te klimmen richting $0,00001770, het hoogste punt sinds februari 2025. Dat zou een 25% stijging betekenen voor SHIB.

Bovendien heeft de crypto meme veel ruimte om te stijgen. De Relative Strength Index (RSI) van 56 geeft aan dat SHIB profiteert van een licht bullish momentum, zonder het risico op een ‘overbought’ signaal, dat pas vanaf een RSI van 70 komt.

Een koersstijging van 25% is mogelijk dichterbij dan verwacht. In het geval dat SHIB in een korte tijd boven $0,00001552 weet te klimmen, volgt er mogelijk een short squeeze. Dit is is een situatie waarin shorts worden geliquideerd, wat zorgt voor koersstijgingen en nog meer liquidaties, oftewel een domino-effect. Het eindresultaat is een grote plotselinge stijging in de koers.

Shiba Inu kan $52 miljoen aan short-posities liquideren

Gegevens van Coinglass wijzen op $52 miljoen aan opgebouwde short-posities, inclusief hefbomen, die bij $0,00001552 geliquideerd zouden worden. Als short-traders besluiten hun posities zelf te sluiten, stijgt de koers en kan SHIB sneller dan verwacht bij dit niveau komen.

In een optimistisch scenario stijgt de koers boven $0,00001552 en zorgen de short-liquidaties voor koersstijgingen en nog meer liquidaties. Dat helpt SHIB om verder te stijgen.

Shiba Inu Liquidation Map – Bron: Coinglass

Echter kan er van alles gebeuren in de week dat de Federal Reserve zijn rentebesluit bekend maakt. Op het moment lijkt SHIB vooral mee te liften op Bitcoin en Ethereum. Als deze door marktomstandigheden weer dalen, kan ook de Shiba Inu koers weer onderuit zakken.

Shiba Inu presteert zelf namelijk minder goed. Dat is onder andere te zien aan de dalende netwerkactiviteit. In slechts twee dagen tijd is het aantal actieve SHIB-adressen met 36% gedaald. Dat betekent mogelijk dat de interesse in deze meme coin nog steeds aan het dalen is.

SHIB actieve wallets – Bron: Glassnode

Sterker nog, de Shiba Inu koers is in een week tijd met 10% gedaald, terwijl Ethereum bijvoorbeeld met 2,5% is gestegen in deze periode. Dogecoin (DOGE) laat een vergelijkbare 12% daling zien, wat suggereert dat kleinere meme coins op het moment meer aandacht krijgen.

Bonk (BONK) beweegt zijwaarts met 7 dagen terug, terwijl Pudgy Penguins (PENGU) en SPX6900 (SPX) met 13% zijn gestegen.

Dit kan twee dingen betekenen: of nieuwe crypto memes nemen de volgende bull run over, of grote meme coins zoals DOGE en SHIB zijn voor een langere tijd met korting te koop.