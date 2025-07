SEC keurt Bitwise ETF goed, maar pauzeert daarna crypto ETF voor XRP, Solana en Cardano

De Amerikaanse SEC keurde onlangs de Bitwise 10 Crypto Index Fund ETF goed, maar zette de beslissing kort daarna onverwacht op pauze. Daarmee blijft directe toegang tot altcoins zoals XRP, Solana en Cardano voor beleggers voorlopig uit. In dit artikel zullen we dieper in gaan op deze ontwikkeling en wat dit betekent voor de bredere crypto ETF markt.

SEC draait goedkeuring Bitwise ETF terug

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onverwachts de omzetting van Bitwise’s 10 Crypto Index Fund naar een exchange-traded fund (ETF) geblokkeerd, waardoor beleggers voorlopig geen directe toegang krijgen tot XRP en andere grote altcoins.

Deze plotselinge en onverklaarde koerswijziging vond plaats slechts enkele uren nadat de Division of Trading and Markets van de SEC aanvankelijk goedkeuring had verleend. De beslissing om de conversie alsnog te stoppen, kwam als een verrassing voor de cryptogemeenschap en roept vragen op over de consistentie van het Amerikaanse regelgevingsbeleid rond crypto-ETF’s.

De goedkeuring door de divisie werd zonder publieke toelichting ingetrokken, wat de geruchten voedt over interne verdeeldheid of onduidelijkheid binnen de toezichthouder. De situatie onderstreept de aanhoudende obstakels waarmee vermogensbeheerders in de cryptosector worden geconfronteerd bij het lanceren van spot gebaseerde altcoin ETF’s in de VS. Ondanks eerdere pro-crypto-uitlatingen lijkt de SEC een uiterst voorzichtige lijn te volgen.

De beslissing heeft grote gevolgen voor de bredere markt van altcoin ETF’s. XRP, dat nog steeds onderwerp is van juridische procedures, blijft een bron van onzekerheid voor toezichthouders. Volgens branchekenners wordt een mogelijke goedkeuring pas eind 2025 verwacht, al werkt de SEC naar verluidt aan een universeel toelatingskader dat toekomstige goedkeuringen van spot altcoin-ETF’s zou kunnen versnellen.

Momenteel hebben beleggers voornamelijk toegang tot leveraged en futures-gebaseerde ETF’s voor onder meer XRP en Solana ($SOL), die gepaard gaan met andere risico’s dan spot ETF’s. Door de aanhoudende onzekerheid blijven directe beleggingsmogelijkheden beperkt en wordt institutionele adoptie van altcoin-ETF’s mogelijk vertraagd.

Bitwise beheert momenteel ongeveer $5,79 miljard aan activa verspreid over 12 verschillende crypto-ETF’s. De populairste ETF voor spot Bitcoin vertegenwoordigt ongeveer $4,79 miljard, terwijl de Ethereum-ETF goed is voor $431 miljoen aan netto activa. Lees hier meer over hoe je een Bitcoin- of Ethereum ETF kan kopen.

ETF-pauze Bitwise roept vragen op in sector

Nate Geraci, president van NovaDius Wealth Management, noemde het een ‘bizarre situatie’ en vergeleek het met de vertraging van de omzetting van de Grayscale Digital Large Cap ETF, die op 1 juli werd goedgekeurd en kort daarna eveneens werd gepauzeerd.

Scott Johnsson, partner bij investeringsfirma Van Buren Capital, schreef op X dat de Bitwise ETF werd goedgekeurd “onder gedelegeerde bevoegdheid”. Hij vermoedt dat dit is gebeurd omdat de SEC vreesde dat de enige Democratische commissaris, Caroline Crenshaw, de goedkeuring zou proberen te blokkeren.

Een alternatieve verklaring, aldus Johnsson, is dat de pauze een strategische zet is van SEC-voorzitter Paul Atkins om de wettelijke 240-dagentermijn voor definitieve goedkeuring te omzeilen.

Bloomberg-analist Balchunas denkt dat de SEC tijd probeert te winnen om eerst een algemene toelatingsstandaard voor crypto-ETF’s te publiceren.

De SEC heeft op 17 juli ook de deadline verlengd voor haar besluit over ‘in-kind redemptions’ voor de Bitcoin- en Ether spot ETF’s van Bitwise. Lees hier meer over wat momenteel de 10 beste Bitcoin ETF’s zijn.

Volgens journaliste Eleanor Terrett zijn exchanges, fondsbeheerders en de SEC bezig met het ontwikkelen van een versimpeld goedkeuringsproces voor bepaalde crypto-ETF’s. Dit zou delen van het huidige aanvraagtraject automatiseren en voor sommige aanbieders de verplichte 19b-4-aanvraag overbodig maken.