Truth Social Bitcoin ETF krijgt uitstel van SEC – wat betekent dit voor Trump’s crypto strategie?

Auteur Rutger Kant Auteur Rutger Kant Auteursprofiel Delen Gekopieerd Laatst bijgewerkt: Juli 29, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De SEC stelt haar besluit over de Truth Social Bitcoin ETF uit tot 18 september. Deze ETF, gelinkt aan Trump Media, kan de eerste worden met directe banden tot een zittende president. Het uitstel voedt vragen over belangenverstrengeling en politieke invloed. Hieruit rijst de vraag: wat betekent dit voor Trump’s crypto strategie?

SEC stelt besluit Truth Social Bitcoin ETF uit

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) stelt haar beslissing uit over de goedkeuring van een exchange-traded fund (ETF) uitgegeven door Truth Social, het socialmediaplatform van Trump Media & Technology Group.

In een document dat maandag werd ingediend, verklaarde de SEC dat het besluit wordt uitgesteld tot 18 september.

“De Commissie acht het gepast om een langere periode aan te wijzen om actie te ondernemen op het voorgestelde regelgevingsvoorstel, zodat zij voldoende tijd heeft om het voorstel en de daarbij horende kwesties zorgvuldig te overwegen,” aldus de toezichthouder.

Aankondiging over uitstel goedkeuring Truth Social ETF. Bron: SEC.gov

Truth Social, waarop voormalig president Donald Trump regelmatig berichten plaatst, diende in juni een aanvraag in voor de Truth Social Bitcoin ETF. Goedkeuring van deze ETF zou de betrokkenheid van Trump bij crypto verder versterken, na zijn recente activiteiten rond meme coins en het door de Trump-familie gesteunde DeFi-project World Liberty Financial.

SEC houdt rem op nieuwe crypto ETF’s

Sinds de lancering in 2024 heeft de SEC twaalf spot Bitcoin ETF’s goedgekeurd. Daarmee kregen traditionele beleggers op grote schaal toegang tot de digitale munt. Samen hebben deze ETF’s inmiddels meer dan 54,8 miljard dollar aangetrokken, waarmee het een van de succesvolste ETF-lanceringen ooit in de VS is. Door een Bitcoin ETF te kopen, kan je via een omweg toch investeren in Bitcoin.

Meeliften op dit succes deed ook Ethereum: de SEC gaf groen licht voor meerdere Ethereum ETF’s, waarmee crypto definitief een plek lijkt te krijgen binnen de traditionele financiële wereld. Toch verloopt de goedkeuring van ETF’s voor andere digitale activa trager. De SEC blijft voorzichtig bij het beoordelen van aanvragen voor onder meer Solana, Cardano en Dogecoin.

Op dezelfde dag dat het besluit over de Truth Social ETF werd uitgesteld, stelde de SEC ook haar beslissing uit over de Grayscale Solana Trust ETF. De verwachting is nu dat er uiterlijk op 10 oktober een uitspraak komt. Verschillende vermogensbeheerders, waaronder VanEck, Bitwise, 21Shares en Canary, dingen mee naar goedkeuring voor hun Solana ETF’s.

Het is niet ongebruikelijk dat beslissingen over crypto ETF’s worden uitgesteld. De wet geeft de SEC maximaal 240 dagen om een definitief besluit te nemen, waarin onder meer wordt gekeken naar marktstabiliteit, beleggersbescherming, bewaarstructuren en de kwetsbaarheid voor marktmanipulatie.

Wat betekent een mogelijke goedkeuring voor Trump’s crypto strategie?

Als de Truth Social Bitcoin ETF wordt goedgekeurd, zou het de eerste crypto ETF zijn die direct gelinkt is aan de zakelijke belangen van een zittende Amerikaanse president. Hoewel de SEC formeel nog geen bezwaren heeft geuit tegen de ETF zelf, hebben andere cryptodeals met banden tot Trump al eerder vragen opgeroepen over ethiek, invloed en de onpartijdigheid van toezichthouders, met name bij Democratische politici.

In mei stuurden senatoren Elizabeth Warren en Jeff Merkley een officiële brief naar het Office of Government Ethics, waarin zij een cryptodeal met banden tot Trump omschreven als ‘een verbijsterend belangenconflict.’ De deal betrof het DeFi-project World Liberty Financial, met betrokkenheid van Binance en een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Er heerst daarnaast bezorgdheid dat Trump persoonlijk zou kunnen profiteren van regelgeving die invloed heeft op de cryptomarkt of op bedrijven die aan zijn zakelijke belangen zijn verbonden, zeker als de SEC een financieel product goedkeurt dat activa gelinkt aan zijn merk legitimeert of de vraag ernaar vergroot.

Trump is sinds zijn aantreden actief betrokken bij de crypto-industrie. Op 18 juli ondertekende hij de GENIUS Act, de eerste grote Amerikaanse wet die een duidelijk regelgevend kader voor stablecoins vastlegt.