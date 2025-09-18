SEC stelt beslissing Truth Social BTC ETF uit – bearish voor de Bitcoin koers?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers ligt in de middag op $17.230 na een stijging van 0,7% in de afgelopen 24 uur. Toch moet de cryptomarkt nog langer wachten op de Bitcoin ETF van Truth Social, het platform van de Trump familie. De Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) stelde de deadline hiervoor uit naar oktober. In deze maand staan er maar liefst 92 aanvragen voor crypto ETF’s te wachten op goedkeuring.

In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we naar het recente besluit over de Bitcoin ETF van Truth Social. Ook kijken we waarom dit uitstel naar oktober mogelijk geen negatieve ontwikkeling is.

SEC stelt Trump crypto ETF uit naar oktober

Trump Media heeft in juni een aanvraag ingediend voor een Bitcoin ETF. In juli kondigde de SEC aan dat hij meer tijd nodig had voor deze ETF aanvraag. Deze week maakte de Amerikaanse regulator bekend dat de deadline voor deze aanvraag wordt uitgesteld naar 8 oktober.

Na goedkeuring kan de ETF gelanceerd worden op de New York Stock Exchange (NYSE). De ETF houdt Bitcoins vast om de huidige waarde van de cryptomunt te vertegenwoordigen.

💥 LATEST: SEC delays decision on Truth Social’s $BTC & $ETH ETF until October 8



💥 LATEST: SEC delays decision on Truth Social's $BTC & $ETH ETF until October 8

It's one of many crypto ETF applications now facing extended review ($SOL, $XRP & more). — CryptosRus (@CryptosR_Us) September 17, 2025

Hoewel een uitstel naar oktober negatief lijkt, zijn er drie redenen waarom dit niet het geval is.

Ten eerste zijn er al veel andere Bitcoin ETF’s op de markt, waardoor BTC erg toegankelijk is voor institutionele investeerders. Ten tweede kwam het uitstel van de ETF niet als verrassing voor investeerders. En ten derde is oktober een maand waarin veel crypto ETF’s mogelijk goedkeuring krijgen.

8 oktober is nog niet de uiterste deadline voor de Trump crypto ETF, maar veel andere ETF’s (SOL, XRP, DOGE, etc.) hebben in oktober wel hun definitieve deadline. Crypto ETF experts verwachten een grote golf van ETF goedkeuringen in oktober. Dat is een duidelijk teken dat een goedkeuring voor de Bitcoin ETF van Trump ook spoedig volgt.

Wat doet de Bitcoin koers?

De Bitcoin koersverwachting is enkele weken geleden onder $110.000 gezakt. Ondanks angst voor een crypto crash naar $100.000, is Bitcoin sinds het begin van september sterk hersteld. Hierdoor klom de munt vorige week weer boven zijn 30-daagse gemiddelde (geel) op $112.850. Dit niveau dient nu als sterke ondersteuning, onder het psychologische niveau van $115.000.

Na de 0,25% renteverlaging die gisteren is doorgevoerd in de VS, is het optimisme van de markt toegenomen. Hierdoor bereikte Bitcoin vandaag zijn hoogste punt sinds midden augustus. En als Bitcoin zijn bullish momentum weet vast te houden, kan hij binnenkort de weerstand bij $120.000 testen voor een doorbraak. Vanuit hier volgt mogelijk een stijging naar de all-time high van $124.450.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin ligt boven de neutrale 50. Hiermee geeft de index aan dat bullish momentum opbouwt. Dit kan de Bitcoin koers helpen om door de eerstvolgende weerstanden te breken bij $118.000, $120.000 en $123.000. Dit zijn niveaus om de komende dagen en weken in de gaten te houden.

Bitcoin verwachtingen zijn weer positief, met een mogelijke breuk van de huidige all-time high, zo vroeg als in september. Maar altcoins zijn de afgelopen tijd ook behoorlijk gestegen. Daarom denken experts dat wanneer Bitcoin stijgt, altcoins aan het eind van dit jaar kunnen meeliften. Hieronder kijken we naar een kleine crypto met potentie om sterk te profiteren van een volgende Bitcoin rally.

Gaat deze crypto stijgen in Q4 2025?

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuw project, bezig met het ontwikkelen van zijn eigen Bitcoin Layer-2 blockchain. Daarmee kun je via Bitcoin toegang krijgen tot een nieuwe chain, met lagere transactiekosten, hogere snelheden en smart contracts. Dankzij het gebruik van smart contracts, is deze chain compatibel met NFT’s, meme coins, DeFi coins en meer.

