SEC lanceert ‘Project Crypto’ onder Trump – revolutie voor Amerikaanse crypto regulatie?

Paul Atkins, voorzitter van de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC), kondigde vorige week ‘Project Crypto’ aan. Dit is een initiatief voor samenwerking tussen de Trump Administratie, de SEC en de CTFC voor massale crypto adoptie in de VS. Wat gaat er de komende tijd veranderen op het gebied van crypto regulatie in het land?

SEC lanceert Project Crypto

Vorige week donderdag kondigde Paul Atkins de lancering van Project Crypto aan. Aan de hand van Project Crypto wordt crypto regulatie in de VS nog duidelijker en gunstiger voor zowel bedrijven als particulieren.

Zo zorgt de SEC voor een duidelijk onderscheid tussen de classificatie van stablecoins, goederen, effecten en collectebles. Het plan is ook om af te rekenen met overbodige bureaucratie, zoals de noodzaak van meerdere licenties voor crypto bedrijven en exchanges.

Project Crypto moet zorgen voor een grote groei van on-chain adoptie in het land en draagt bij aan Trump’s plan om de VS de “crypto capital of the world” te maken.

Crypto expert Kyle Chassé legt in de onderstaande tweet uit hoe bedrijven zich voorbereiden op de massale adoptie van crypto. Zo was er in juni en juli een duidelijke trend te zien waarin steeds meer bedrijven Bitcoin en/of Ethereum inkochten voor een corporate treasury strategie. De analist zegt dat er nu 29 beursgenoteerde bedrijven zijn met $100m+ aan Bitcoin hebben.

Gebaseerd op de trend en de ontwikkelingen rondom crypto regulatie in de VS, voorspellen crypto experts dat Bitcoin meer dan $1 miljoen waard kan worden en Ethereum $60k kan behalen in de piek van deze bull cycle. Deze gigantische getallen zijn nu nog vergezocht, maar niet onmogelijk als steeds meer bedrijven crypto willen bezitten. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Bitcoin koers consolideert tussen $114k en $116k

Ethereum probeert zijn piek van vorige week weer op te zoeken met een stijging van ruim 3% in de afgelopen 24 uur. Bitcoin blijft echter vastzitten in zijn range tussen $114k en $116k. De grootste cryptomunt daalde eind vorige week naar $112k door onzekerheid en angst, maar herstelde vanaf zondag weer.

De Bitcoin koers heeft nu een dubbele weerstand om te doorbreken. Niet alleen ligt BTC onder zijn 30-daagse moving average (geel) bij $116.500, maar ook onder de psychologische weerstand bij $115k. Dit, in combinatie met ondersteuning bij $114k brengt Bitcoin in een nauwe trading range, waarbinnen hij sinds zondag consolideert.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Een duidelijke breuk boven $116.500 is nodig voor bevestiging van een nieuwe crypto rally. Maar terwijl Bitcoin consolideert, bouwen altcoins, waaronder Ethereum, opnieuw momentum op. Dit vergroot verwachtingen dat we deze zomer een altcoin season krijgen.

Hiervoor is het belangrijk om de Bitcoin dominantie in de gaten te houden. Deze is sinds zondag met meer dan 1% gedaald van 62,6% naar $61,5% en geeft aan dat altcoins in verhouding meer waard worden. Voordat we echter een altcoin season krijgen, moet de Bitcoin dominantie waarschijnlijk onder 60% dalen, iets wat sinds februari 2025 nog niet is gebeurd.

Toch voorspelt de komst van Project Crypto veel positiefs voor zowel Bitcoin als altcoins. Met mogelijke massale adoptie van crypto in de VS, zitten we mogelijk in de voorfase van de grootste crypto bull run aller tijden.