Amerikaanse Minister Bessent: ‘stablecoins kunnen 2 biljoen dollar vraag naar US Treasuries creëren’

Laatst bijgewerkt: Augustus 19, 2025

Amerikaanse minister Scott Bessent stelt dat stablecoins maar liefst 2 biljoen dollar aan extra vraag naar Amerikaanse staatsobligaties kunnen creëren. Samen met Janet Yellen benadrukt hij dat de GENIUS Act de basis legt voor een gereguleerde stablecoinmarkt die kan uitgroeien tot $2–3,7 biljoen, met grote gevolgen voor de dollar én de wereldwijde crypto-adoptie. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Yellen: Stablecoins versterken wereldwijde dominantie dollar

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen en plaatsvervangend minister Scott Bessent benadrukken dat stablecoins een sleutelrol spelen in het versterken van de wereldwijde invloed van de Amerikaanse dollar. Yellen wees erop dat de invoering van de GENIUS Act, aangenomen in juli, een cruciale stap is om de Amerikaanse leiderspositie in de digitale economie te behouden. Volgens haar kunnen stablecoins het gebruik van de dollar in internationale financiële kanalen aanzienlijk vergroten en de vraag naar Amerikaanse staatsobligaties verder aanjagen.

BREAKING: 🇺🇸Treasury Secretary Scott Bessent claims that "implementing the GENIUS ACT is essential to securing American leadership in digital assets."



He also added that "stablecoins will expand dollar access for billion across the globe and lead to a surge in demand for U.S.… pic.twitter.com/EkNUVfvRYn — CoinDesk (@CoinDesk) August 18, 2025

Bessent sloot zich hierbij aan en stelde dat stablecoins de invloed van de dollar kunnen vergroten doordat ze digitale transacties wereldwijd vergemakkelijken. Hij omschreef dit als een transformatieve ontwikkeling in de financiële sector, nu digitale assets steeds meer geïntegreerd raken in traditionele economische systemen. Het bredere doel van het ministerie is duidelijk: stablecoins inzetten om de dominante rol van de dollar in de mondiale monetaire orde te verstevigen.

GENIUS Act als katalysator

De impact van de wetgeving is inmiddels zichtbaar. Sinds de invoering van de GENIUS Act is de uitgifte van rentedragende stablecoins sterk gestegen. Zo groeide de supply van Ethena’s USDe met 70% tot boven de $10 miljard, terwijl Sky’s USDS met 23% steeg tot bijna $4,81 miljard, volgens gegevens van DefiLlama.

De reden voor deze groei is dat de GENIUS Act uitgevers verplicht tot een 100% dekking met dollars of staatsobligaties. Hierdoor wordt elk uitgegeven token direct gekoppeld aan Amerikaanse activa, wat zorgt voor een structurele koopdruk op de dollar en Treasuries.

Volgens diverse prognoses kan de stablecoinmarkt dankzij de GENIUS Act doorgroeien naar een omvang tussen de $2 en 3,7 biljoen. Voor uitgevers betekent dit dat zij enorme reserves in Amerikaanse activa moeten aanhouden, waardoor de vraag naar dollars en staatsobligaties structureel stijgt.

Tegelijkertijd groeit aan de gebruikszijde de adoptie van stablecoins als efficiënt betaalmiddel en alternatief spaarmiddel. Met mogelijke integratie in traditionele betaalnetwerken zoals Mastercard en Visa zou deze adoptie nog sneller kunnen toenemen.

Wat dit betekent voor de VS en crypto-adoptie

Voor de Amerikaanse economie biedt dit een dubbel voordeel. Enerzijds wordt de vraag naar staatsobligaties vergroot, wat de financieringskosten voor de overheid verlaagt. Anderzijds wordt de internationale positie van de dollar verstevigd op een moment dat landen als China alternatieve muntposities proberen te promoten.

Voor de cryptosector zijn stablecoins cruciaal: zij slaan de brug tussen traditionele financiën en de digitale economie. Betalen, sparen en lenen in crypto wordt hierdoor laagdrempeliger, zonder dat gebruikers koersrisico lopen. Daarmee zijn stablecoins niet langer slechts een niche-instrument, maar een strategische motor voor grootschalige crypto-adoptie.

De GENIUS Act markeert zo een omslagpunt: van onzeker experiment naar een gereguleerd product dat zowel de Amerikaanse economie als de mondiale cryptomarkt kan hervormen.