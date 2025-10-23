RWA oorlog: APT is de koning – Aptos Of XRP X10 In Q4 2025?

Aptos ($APT) staat centraal in de RWA oorlog, waar de strijd om dominantie in de markt voor tokenisatie van echte activa steeds heviger wordt. Terwijl XRP de afgelopen weken al bijna 50% steeg, lijkt Aptos klaar om hetzelfde pad te bewandelen. Met institutionele steun van BlackRock vragen beleggers zich af: wordt Aptos of XRP de coin die in Q4 2025 een X10 realiseert? In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we de koersverwachting van XRP en Aptos.

RWA oorlog: APT is de koning

De APT koers vertoont opnieuw kracht nu Aptos stevige institutionele steun krijgt van wereldspelers zoals BlackRock en Jump Crypto.

Na een daling naar het laagste punt van dit jaar eerder deze maand, heeft Aptos een indrukwekkend herstel laten zien, gedreven door de tokenisatie van echte activa (real-world assets, RWA) en technologische vernieuwing binnen het ecosysteem.

Terwijl veel oudere projecten zoals XRP zich blijven richten op internationale betalingen, kiest Aptos voor de tokenisatie van echte activa, een markt die volgens analisten de komende jaren exponentieel kan groeien.

Aptos presteert beter dan de bredere cryptomarkt en steeg in de afgelopen 24 uur met zo’n 5% naar ongeveer $3,32.

Deze stijging volgt op BlackRock’s uitbreiding van zijn Digital Liquidity Fund (BUIDL) naar de Aptos-blockchain, een stap waarbij $500 miljoen aan getokeniseerde Amerikaanse staatsobligaties op het netwerk werd gebracht.

🚨APTOS CLIMBS INTO THE BIG LEAGUES#Aptos is now the TOP 3 blockchain for RWAs with $1.2 BILLION in tokenized assets on-chain. pic.twitter.com/9AHiXt46fw — Coin Bureau (@coinbureau) October 22, 2025

Dankzij deze ontwikkeling is Aptos uitgegroeid tot een van de grootste RWA-blockchains, direct achter Ethereum en zkSync Era. De totale waarde van getokeniseerde activa op het netwerk bedraagt inmiddels ruim $1,2 miljard, wat het groeiende vertrouwen van traditionele financiële instellingen benadrukt.

De betrokkenheid van BlackRock zorgt niet alleen voor prestige, maar ook voor meer liquiditeit en geloofwaardigheid binnen het ecosysteem.

Jump Crypto versterkt het ecosysteem met Shelby

Tegelijkertijd heeft Jump Crypto Shelby gelanceerd, een gedecentraliseerde, high-performance opslag layer die is ontwikkeld in samenwerking met Aptos Labs.

“Opslag is de ontbrekende schakel. Blockchains zijn snel, oracles werken, berichten gaan cross-chain. Maar zonder snelle opslag blijft echte uitvoering gecentraliseerd.”, aldus Jump Crypto

Shelby is ontworpen als alternatief voor traditionele cloudproviders zoals AWS en Google Cloud en biedt sub-seconde latency, lage kosten per transactie en hoge schaalbaarheid. Door gebruik te maken van erasure coding blijft data betrouwbaar zonder onnodige duplicatie.

De combinatie van Aptos’ parallelle executiemotor en de Move-programmeertaal met Shelby’s efficiënte data-architectuur maakt het platform aantrekkelijk voor ondernemingen en AI-gedreven DeFi-toepassingen. Dit versterkt Aptos’ positie binnen het drukbevolkte landschap van layer-1 blockchains.

Wat gaat Aptos doen?

Met de toename van institutionele adoptie en stijgende on-chain liquiditeit lijkt het vertrouwen van investeerders in Aptos terug te keren.

Hoewel er op korte termijn nog volatiliteit kan zijn, ogen de lange termijnvooruitzichten sterker dan ooit, dankzij innovatie, strategische samenwerkingen en toenemende integratie met de echte economie.

De koers van APT test momenteel de weerstand rond $3,50, na een herstel vanaf het recente dieptepunt van $2,22. Technische indicatoren geven gemengde signalen: Exponential Moving Average (EMA) wijst op lichte verkoopdruk, terwijl de RSI rond 34 duidt op milde accumulatie.

Bij een doorbraak boven $3,50 kan APT verder stijgen richting $3,85. Lukt dat niet, dan dreigt een terugval richting $3,00 of zelfs een retest van eerdere dieptepunten.

Daarnaast toont de grafiek gelijkenissen met de recente rally van de XRP koers, waar een reeks hogere bodems voorafging aan een explosieve stijging van bijna 50% in drie weken. Mocht Aptos dit patroon volgen, dan kan de veelbelovende crypto zich snel verdubbelen richting het psychologische niveau van $5.

Volgens analist Michaël van de Poppe bevindt APT zich momenteel op een van de laagste waarderingen in jaren, wat ruimte biedt voor opwaarts potentieel zodra het marktsentiment verbetert.