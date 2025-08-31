Ripple whales trekken zich terug: Kan de XRP koers terug naar $3?

De XRP koers beweegt rond $2,84. Data over whales, de RSI en de taker buy-sell ratio wijzen op een mogelijk herstel.

De XRP koers staat rond $2,84. Dat betekende een stijging van ongeveer 1,06% in 24 uur, maar nog altijd een verlies van bijna 7% over de hele week. Over de afgelopen maand daalde de koers met 4%. De vraag is nu: kan de XRP koers opnieuw richting $3 bewegen?

Whales verminderen hun exchange inflows

Belangrijke aanwijzingen komen van de bewegingen van whales. Deze grote holders sturen normaal gesproken tokens naar exchanges wanneer ze willen verkopen. Sinds 26 augustus is dit patroon echter sterk veranderd.

Transacties tussen de 100.000 en 1 miljoen XRP daalden in vier dagen tijd met 95%, van 45 miljoen tokens naar iets meer dan 2 miljoen. Nog grotere transacties van boven de 1 miljoen XRP namen in dezelfde periode af met 93%.

Dit betekent dat whales nauwelijks meer grote hoeveelheden XRP naar exchanges brengen. Minder inflows betekent minder directe verkoopdruk. Terwijl retail investeerders vaak snel verkopen tijdens een correctie, laten de cijfers zien dat whales hun posities voorlopig holden.

Taker buy-sell ratio wijst op lokaal dieptepunt

Een andere indicator is de taker buy-sell ratio. Dit cijfer geeft aan of marktdeelnemers agressiever kopen of verkopen. Een waarde boven 1 betekent dat er meer kooporders worden uitgevoerd, onder 1 juist meer verkoop.

De ratio staat nu op 0,90, wat duidt op verkoopdruk. Op het eerste gezicht lijkt dat negatief. Toch laten de data van augustus een ander beeld zien. Toen de ratio op 2 augustus terugviel naar 0,88, steeg de XRP koers in de weken daarna met bijna 20%. Op 19 augustus gebeurde hetzelfde: een lage ratio viel samen met een lokaal dieptepunt en een herstel daarna.

Dat patroon herhaalt zich nu mogelijk opnieuw. Retail investeerders domineren de verkoop, terwijl whales hun XRP niet naar exchanges brengen.

RSI divergence versterkt herstelkansen

Ook de technische indicator RSI (Relative Strength Index) geeft een signaal. De RSI meet de snelheid en kracht van prijsbewegingen. Tussen 19 en 29 augustus maakte de XRP koers een lager dieptepunt, terwijl de RSI juist een hoger dieptepunt liet zien.

Deze positieve divergentie wijst erop dat de verkoopdruk verzwakt. In eerdere situaties ging dit vaak vooraf aan een herstel.

