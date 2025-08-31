BTC $108,628.53 -0.02%
ETH $4,453.17 1.42%
SOL $203.73 0.52%
PEPE $0.0000099 -0.53%
SHIB $0.000012 -0.10%
BNB $859.11 -0.05%
DOGE $0.21 0.63%
XRP $2.82 0.42%
Cryptonews Koers verwachtingen

Ripple whales trekken zich terug: Kan de XRP koers terug naar $3?

Ripple koers xrp koers
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
De XRP koers beweegt rond $2,84. Data over whales, de RSI en de taker buy-sell ratio wijzen op een mogelijk herstel.
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Auteur
Dirk van Haaster
Auteur
Dirk van Haaster
Over de schrijver

Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te...

Auteursprofiel
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Laatst bijgewerkt: 
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
Ripple whales houden stand terwijl de XRP koers nog onder druk staat

De XRP koers staat rond $2,84. Dat betekende een stijging van ongeveer 1,06% in 24 uur, maar nog altijd een verlies van bijna 7% over de hele week. Over de afgelopen maand daalde de koers met 4%. De vraag is nu: kan de XRP koers opnieuw richting $3 bewegen?

Whales verminderen hun exchange inflows

Belangrijke aanwijzingen komen van de bewegingen van whales. Deze grote holders sturen normaal gesproken tokens naar exchanges wanneer ze willen verkopen. Sinds 26 augustus is dit patroon echter sterk veranderd.

Transacties tussen de 100.000 en 1 miljoen XRP daalden in vier dagen tijd met 95%, van 45 miljoen tokens naar iets meer dan 2 miljoen. Nog grotere transacties van boven de 1 miljoen XRP namen in dezelfde periode af met 93%.

XRP Price And Whale Selling: Cryptoquant

Dit betekent dat whales nauwelijks meer grote hoeveelheden XRP naar exchanges brengen. Minder inflows betekent minder directe verkoopdruk. Terwijl retail investeerders vaak snel verkopen tijdens een correctie, laten de cijfers zien dat whales hun posities voorlopig holden.

Taker buy-sell ratio wijst op lokaal dieptepunt

Een andere indicator is de taker buy-sell ratio. Dit cijfer geeft aan of marktdeelnemers agressiever kopen of verkopen. Een waarde boven 1 betekent dat er meer kooporders worden uitgevoerd, onder 1 juist meer verkoop.

De ratio staat nu op 0,90, wat duidt op verkoopdruk. Op het eerste gezicht lijkt dat negatief. Toch laten de data van augustus een ander beeld zien. Toen de ratio op 2 augustus terugviel naar 0,88, steeg de XRP koers in de weken daarna met bijna 20%. Op 19 augustus gebeurde hetzelfde: een lage ratio viel samen met een lokaal dieptepunt en een herstel daarna.

Dat patroon herhaalt zich nu mogelijk opnieuw. Retail investeerders domineren de verkoop, terwijl whales hun XRP niet naar exchanges brengen.

RSI divergence versterkt herstelkansen

Ook de technische indicator RSI (Relative Strength Index) geeft een signaal. De RSI meet de snelheid en kracht van prijsbewegingen. Tussen 19 en 29 augustus maakte de XRP koers een lager dieptepunt, terwijl de RSI juist een hoger dieptepunt liet zien.

XRP Price Analysis: TradingView

Deze positieve divergentie wijst erop dat de verkoopdruk verzwakt. In eerdere situaties ging dit vaak vooraf aan een herstel.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

Voor investeerders die op zoek zijn naarpotentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!

Logo

Betrouwbaarheid

In het artikel
XRP
XRP
$2.82
0.42 %
XRP

2M+

maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd

250+

guides en reviews

8

jaar actief op de markt

70

internationale auteurs
editors
+ 66 meer
Lijst van schrijvers

Beste crypto ICO's

Ontdek trending tokens die nog in de presale zitten — vroege kanshebbers met potentie

Marktoverzicht

  • 7d
  • 1m
  • 1j
Marktkapitalisatie
$3,985,376,998,685
-4.44
Meest populaire coins

Meer artikelen

Industry Talk
WLFI koers explosie voor 1 september lancering – Trump’s nieuwe crypto project
Bart Klammer
Bart Klammer
2025-08-31 09:00:00
Industry Talk
BTC koers op 7-weeks dieptepunt: wanneer bereikt Bitcoin de bodem?
Bart Klammer
Bart Klammer
2025-08-30 18:30:00
Dirk van Haaster
Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te schrijven.
Lees meer
Crypto News in numbers
editors
Lijst van schrijvers + 66 meer
2M+
maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd
250+
guides en reviews
8
jaar actief op de markt
70
internationale auteurs