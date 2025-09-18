Ripple sluit megadeal met Franklin Templeton – XRP koers naar $10 verwacht expert

Laatst bijgewerkt: September 18, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Ripple heeft een megadeal gesloten met DBS Bank en Franklin Templeton, waarmee tokenized money market funds en de RLUSD stablecoin op de XRP Ledger worden gebracht. Deze samenwerking versterkt de institutionele adoptie en liquiditeit van blockchainoplossingen. Volgens een expert kan dit de katalysator zijn die XRP op lange termijn richting de $10 stuwt. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Ripple sluit megadeal met Franklin Templeton

Ripple heeft een grote samenwerking aangekondigd met DBS en Franklin Templeton om trading- en lendingoplossingen te ontwikkelen met behulp van tokenized money market funds en Ripple’s RLUSD stablecoin.

In een verklaring van 18 september, bevestigde Singapore’s grootste bank dat Franklin Templeton’s ‘sgBENJI token’, genoteerd wordt op de DBS Digital Exchange. Deze token staat voor units van een U.S. dollar money market fund (een fonds dat normaal gesproken vooral in veilige kortlopende leningen investeert).

Introducing the next building block of onchain markets – we’re partnering with @DBSbank and @FTI_Global to establish repo markets powered by tokenized collateral and stablecoins: https://t.co/vFTL32XO8C



Investors will be able to use $RLUSD to trade for Franklin Templeton’s money… — Ripple (@Ripple) September 18, 2025

Het aanbod wordt gekoppeld aan Ripple’s U.S. dollar stablecoin, RLUSD, zodat beleggers direct kunnen wisselen tussen de twee en toegang krijgen tot yieldmogelijkheden.

Deze opzet maakt directe handel mogelijk tussen een tokenized money market fund en een gereguleerde stablecoin, een model dat volgens DBS de efficiëntie en liquiditeit in wereldwijde markten kan vergroten. Franklin Templeton zal het ‘sgBENJI’ token uitgeven op Ripple’s XRP Ledger, gekozen vanwege snelheid, kostenefficiëntie en interoperabiliteit.

Deze samenwerking komt op een moment dat steeds meer banken en fondsbeheerders experimenteren met tokenization. Ripple wil met RLUSD de brug slaan tussen traditionele finance en blockchain-betalingen. Franklin Templeton, dat meer dan $1,5 biljoen aan assets beheert, breidt zijn tokenized fondsen snel uit. Volgens voorspellingen kan de markt voor tokenized assets in 2030 wel $16 biljoen groot zijn.

Daarnaast neemt de institutionele interesse in digitale activa sterk toe. Volgens een recent onderzoek, gedeeld door Ripple, verwacht 87% van de institutionele beleggers in 2025 kapitaal toe te wijzen aan de sector. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van XRP?

XRP stijgt na Ripple-deal

De XRP koers steeg na het nieuws van de nieuwe samenwerking, waarmee het de sterkste stijging in een week liet zien. Vanuit technisch oogpunt is er weinig veranderd: XRP blijft bewegen binnen een consolidatie rond het niveau van $3. De supportzone wordt versterkt door de 50-daagse Exponential Moving Average (EMA), de 38,2% Fibonacci retracement en de horizontale support die in de zomer rond $2,90 is gevormd.

XRP koers. Bron: TradingView

Lokale pieken van 13 september bij $3,13 fungeren als weerstand en kunnen op korte termijn verdere stijgingen richting de toppen van augustus bij $3,30 afremmen. De belangrijkste weerstand ligt tussen $3,60 en $3,66, de hoogste niveaus van dit jaar.

Aan de onderkant zijn extra supportpunten zichtbaar rond $2,80, waar de dieptepunten van augustus en september samenvallen met het 50% Fibonacci retracement. Verder ligt er support bij $2,66, een niveau dat overeenkomt met de toppen van mei.

XRP koers naar $10 verwacht expert

Een expert verwacht dat XRP uiteindelijk de $10 zal bereiken, gesteund door de recente megadeal van Ripple met DBS en Franklin Templeton. Deze samenwerking versterkt de institutionele adoptie van de XRP Ledger. Volgens de expert vormen de huidige weerstanden slechts tussenstappen: zodra deze doorbroken zijn en de instroom van institutioneel kapitaal toeneemt, ligt $10 op lange termijn binnen bereik.