XRP koers in opmars na doorbraak en heeft nu $3,70 als koersdoel

De XRP koers steeg onlangs meer dan 10% na een symmetrical triangle uitbraak. Het volgende koersdoel ligt rond $3,70, gesteund door het afronden van de SEC rechtszaak.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 8, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers heeft een uitbraak laten zien uit een zogenoemd symmetrical triangle patroon. Dit patroon ontstaat wanneer de prijsbeweging steeds nauwer wordt, met hogere bodems en lagere toppen. Kan deze nieuwe uitbraak tot een koersdoel rond $3,70 leiden of zelfs $4.10 later dit jaar?

Symmetrical triangle patroon kan XRP koers omhoog duwen

Het symmetrical triangle patroon wordt vaker door technische analisten gebruikt om mogelijke toekomstige prijsbewegingen te bepalen. Uit gegevens van een studie gepubliceerd in de Journal of Finance in 2019 blijkt dat dit type patroon in 70% van de gevallen correct is, mits er ook een toename in handelsvolume zichtbaar is.

De XRP prijs daalde in de afgelopen week eerst behoorlijk, gevolgd door een flinke koersstijging van meer dan 10% in de afgelopen 24 uur. De XRP koers heeft in de afgelopen maand een stijging van meer dan 40% gemeten. Kan de XRP koers hierdoor binnenkort nog verder stijgen?

Invloed van de SEC rechtszaak op Ripple prijs

Een belangrijke factor in het huidige sentiment rond XRP is de afronding van de rechtszaak tussen Ripple en de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Deze zaak liep vier jaar en werd in maart 2025 afgesloten. Volgens schattingen heeft dit de XRP holders in totaal zo’n $15 miljard gekost.

CEO Brad Garlinghouse speelde een grote rol in de verdediging van Ripple. Zijn aanblijven en het einde van deze rechtszaak hebben het vertrouwen bij een deel van de markt vergroot. Verschillende traders koppelen de huidige prijsbeweging dan ook direct aan deze juridische ontwikkeling.

Verdeelde meningen binnen de markt

Niet iedereen is echter positief over de toekomst van XRP. Sommige marktvolgers, zoals @44percenter, wijzen erop dat de koers mogelijk kan terugvallen als de Bitcoin koers verzwakt. Anderen, waaronder @Kahtan_007, noemen XRP een ‘nutteloze investering’. Deze verdeeldheid onder analisten en traders laat zien dat er nog altijd discussie is over de waarde en het groeipotentieel van dit crypto project.

Technische indicatoren geven neutrale stand

Op TradingView staan de meeste technische indicatoren voor XRP momenteel op neutraal. Dat geldt onder andere voor de moving averages en de Ichimoku Cloud. Dit betekent dat er op dit moment geen sterke trend bevestiging is.

Bij een symmetrical triangle wordt de richting pas echt duidelijk na een overtuigende uitbraak, waarbij het volume meestal een doorslaggevende rol speelt.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.