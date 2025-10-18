Ripple Labs start $1B investering strategie – XRP koers daalt, wat nu?

De week eindigt bearish voor crypto, zo is de XRP koers richting $2,35 gedaald. De altcoin is nu 2,85% verloren in de week, maar met 2,7% hersteld in de afgelopen 24 uur. Dit herstel volgde nadat Ripple zo laag als $2,19 ging op vrijdag. Toch heeft XRP de kans om een grote comeback te maken, nu Ripple Labs van plan is om $1 miljard te investeren in een XRP treasury.

In het Ripple nieuws van vandaag kijken we hoe altcoins zoals XRP zwaar worden verkocht en een aantrekkelijk instapmoment bieden. Daarnaast kijken we naar de $1 miljard investering van Ripple en hoe dit de adoptie van de XRP Ledger (XRPL) kan bevorderen. Ook gaan we over een aantal belangrijke technische niveaus om in de gaten te houden voor de XRP koers.

Ripple haalt $1 miljard op voor XRP treasury

Ripple Labs is van plan om $1 miljard op te halen voor het opzetten van een XRP treasury, dat blijkt uit een recent rapport van Bloomberg. Daarnaast is het bedrijf van plan om een deel van zijn eigen XRP tokens in dezelfde treasury te steken.

Ripple is niet de eerste die een XRP treasury opzet, in juni zette Trident Digital Tech Holdings een $500 miljoen XRP treasury op. Een maand later volgde Nature’s Miracle Holdings met een $20 miljoen XRP treasury.

De institutionele interesse in de altcoin is sterk gegroeid en dat houdt lange termijn verwachtingen positief voor Ripple en de XRPL. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Crypto analist voorspelt crash vóór pump

De XRP koers daalde gisteren richting $2,19 door opstapelende liquidaties. Inmiddels is de koers hersteld richting $2,37, maar volgens analist KubrickShining moet de altcoin nog verder dalen op korte termijn. De analist voorziet een daling naar $2,14, met een mogelijke crash naar $1,43 en een bodem rond $1,23 als de markt in paniek raakt.

In het geval dat Ripple stijgt, voorziet hij een herstel naar $3,39 en $4,07 in de komende weken. Het is belangrijk om de wekelijkse grafiek in de gaten te houden om te bepalen of er nog een pullback komt, of dat de markt herstelt.

$XRP update: All my previous targets hit on the dot. The chart is a little wonky… structure is still bullish, but I think it needs to finish this bear move. I’ve got a slight lower target at $2.1430. If it wants to fill that crash wick, you’re looking at $1.43… and if panic… pic.twitter.com/QDAeoRrxZj — The Ghost With The Most (@KubrickShining) October 17, 2025

Het vooruitzicht op lange termijn blijft positief. We zien steeds meer bedrijven overstappen op XRP. Hoewel retail hype momenteel ver te vinden is, is de XRPL, Ripple’s blockchain, dit jaar sterk gegroeid in efficiëntie en adoptie. Wanneer retail hype terugkeert, kan de XRP koers hierdoor sterk omhoog schieten.

Experts voorzien dan ook dat de altcoin meer dan $5 waard kan worden aan het eind van dit jaar. En na de sterke recente daling van XRP, betekent dat meer dan 100% winst.

XRP koers verwachting eind 2025

De XRP koers heeft voor nu een bodem gevormd rond $2,28 en is vanuit hier hersteld richting $2,36. Echter blijft de bearish druk nog hoog, met een lage RSI van 34, die richting het oversold niveau van 30 daalt. Onder de 30 wijst de RSI op een groeiende kans voor een recovery rally, maar dat suggereert dat de altcoin voor nu nog verder moet zakken.

Met $2,28 als supportniveau heeft de XRP koers potentie om te herstellen naar de weerstand van $2,40 op korte termijn. Vanuit hier kan hij opnieuw zijn 200-daagse moving average (blauw) testen rond $2,58. Echter dient het psychologische niveau van $2,50 ook als barrière in de komende dagen.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

Al met al is het vooruitzicht voor XRP bearish op korte termijn. Veel investeerders lijken de hoop op te geven, wat voor meer dalingen kan zorgen. Maar degenen die blijven kijken naar de Big Picture, zien dit enkel als mogelijkheid om te kopen met korting.

Het is onduidelijk wanneer er een groot herstel komt, maar als deze komt, dan is deze wellicht onverwacht en verlies je snel de kans om crypto te kopen op deze koersniveaus.

Er zijn vandaag nog genoeg gekken die crypto blijven kopen. Als crypto ook dit keer een comeback maakt, net zoals na de COVID crash van 2020, worden deze investeerders rijkelijk beloond. Traders kijken momenteel naar een nieuw crypto project met potentie om te exploderen aan het eind van dit jaar. Dat maakt het voor velen een aantrekkelijker alternatief dan XRP, die misschien x2 of x3 kan gaan.

