Ripple heeft vandaag de acquisitie van Palisade aangekondigd, een strategische zet die de XRP koers moet stabiliseren na de enorme crypto crash van vandaag. De overname richt zich op institutionele custody oplossingen en moet de altcoin markt nieuw vertrouwen geven. Onze technische analyse toont echter dat cruciale steunniveaus bepalend blijven voor duurzaam herstel.

Palisade acquisitie versterkt Ripple infrastructuur

De overname van Palisade brengt snelle en schaalbare wallet oplossingen naar het Ripple ecosysteem. Deze integratie versnelt waardeoverdracht tussen Ripple Payments en Ripple Custody volgens de officiële aankondiging. Bovendien benadrukt het bedrijf dat veilige bewaring cruciaal is voor de on-chain economie.

Daarnaast zijn de oplossingen ideaal voor on/off ramps en mondiale zakelijke betalingen. Ripple bouwt hiermee verder aan het Internet of Value concept. De vraag blijft echter of deze strategische zet voldoende is om de schade van de crypto crash van afgelopen nacht te herstellen.

XRP koers verwachting hangt af van cruciale steunzone

Op basis van onze technische analyse bevindt XRP zich momenteel in een cruciale fase. De koers test opnieuw de Vertical Accumulation Support, een belangrijk steungebied rond $1,90 tot $2,00. Zolang deze zone standhoudt, blijft een grotere bullish structuur intact.

Daarnaast toont de grafiek dat XRP meerdere keren vanaf dit niveau sterk is opgeveerd. Dit wijst op accumulatie door grotere spelers in de altcoin markt. Bovendien beweegt de Ripple koers momenteel onder een voormalige horizontale weerstand rond $2,40 tot $2,50, wat nu optreedt als barrière.

XRP koers vertical support – Bron: Tradingview

Onze verwachting is een laatste daling richting de support, gevolgd door een mogelijke omkeer en stevige stijging richting $3,00 en hoger. Echter, als XRP daalt onder de support lijn, dan kan de bullish structuur vervallen. Dit maakt de komende dagen bepalend voor de koersrichting.

Scenario’s voor XRP koers eind 2025

Kortom, zolang $1,90 support behouden blijft, oogt het scenario positief. In dit geval kan de XRP koers eind 2025 richting $3,50 tot $3,60 uitbreken. Het risico zit echter in een close onder deze steun, wat bearish momentum zou triggeren.

De Palisade acquisitie biedt fundamentele ondersteuning voor dit bullish scenario. Institutionele custody oplossingen trekken professionele partijen aan die veilige bewaring eisen. Dit kan de vraag naar XRP vergroten en verdere dalingen beperken.

Desondanks blijft technische analyse leidend voor traders. De combinatie van sterke fundamentals en cruciale technische niveaus bepaalt of wat gaat Ripple doen voldoende is. De altcoin markt volgt deze ontwikkelingen nauwlettend.

Passief inkomen tijdens marktvolatiliteit

