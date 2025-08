Ripple koers voorspelling – hoeveel kan 1000 XRP waard worden in 2026?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers is na zijn recente piek bij $3,65 flink gedaald en consolideerde aan het eind van de week boven $3,15. Dit verandert echter niets aan de Ripple koers voorspellingen op lange termijn. Zo is er een analist die denkt dat er nog redelijk wat winst te halen valt uit XRP. Hoeveel kan 1000 XRP waard worden in het komende jaar?

Hoeveel kan 1000 XRP waard worden in 2026?

De recente daling van XRP is met name te danken aan Ripple’s co-founder, Chris Larsen, die zo’n 100 miljoen tokens naar exchanges verstuurde. Naast directe verkoopdruk, zorgde dit ook voor paniek onder investeerders. Als gevolg is de XRP koers in een enkele dag met 20% gedaald van $3,65 naar $3.

Maar in de afgelopen week zette de XRP koers opnieuw een voet boven $3,15 en dat geeft aan dat het feest nog niet voorbij is voor investeerders. Crypto analisten blijven daarom ook optimistisch over de toekomst van XRP en zien de recente daling enkel als een kleine tegenslag.

Crypto Youtuber, Altcoin Daily, deelt in de onderstaande video zijn verwachtingen voor XRP. Hij denkt dat als je vandaag 1000 XRP koopt en dit vasthoudt tot eind 2025 of 2026, dit tot bijna 3 keer kan stijgen in waarde.

In een positief scenario waarin de Bitcoin koers naar $150k en de Ethereum koers naar $5500-6000 stijgt, kan XRP $5 per munt waard worden. In dat geval heb je $5000 aan XRP. Maar mocht Bitcoin verder stijgen naar $250k in het komende jaar, dan kan XRP zelfs naar $9 gaan en heb je $9000 aan XRP.

Deze XRP verwachting is niet onrealistisch, gezien we nog wachten op de spot XRP ETF en het einde van de SEC rechtszaak tegen Ripple. Ook lijken Real-World Assets op de XRP Ledger steeds meer een ding te worden, wat kan zorgen voor koersstijgingen.

Een stijging naar $9 per XRP muntje brengt de marktkapitalisatie zo’n 50% boven de huidige market cap van Ethereum. Als we ervan uit gaan dat ook Ethereum verder stijgt, blijft XRP nog steeds de #2 grootste altcoin.

Crypto analist voorspelt herstel naar $3,60

Volgens crypto analist, Ali Martinez, vormde Ripple aan het einde van de week een dubbele bodem op zijn 4-uurse grafiek. Dit kan de komende dagen volgen met een bounce richting $3,60.

Hiervoor is het cruciaal dat de XRP koers een duidelijke breuk maakt boven de weerstand van $3,30.

$XRP could be forming a double bottom pattern! A close above $3.30 may confirm the breakout and open the door to $3.60. pic.twitter.com/4MXEmulUHF — Ali (@ali_charts) July 31, 2025

In augustus kan XRP proberen een nieuwe all-time high neer te zetten op, of zelfs boven $4. In de onderstaande analyse kijken we wat XRP kan gaan doen, op basis van zijn wekelijkse grafiek. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Ripple koers voorspelling voor augustus

De Ripple koers toont een vergelijkbaar patroon met het einde van 2024. De altcoin steeg flink, wat gevolgd werd door enkele weken van een pull-back en een verdere stijging. Een volledige herhaling van dit patroon suggereert dat XRP aan het eind van augustus boven $4 kan komen te liggen.

Deze mogelijkheid wordt versterkt door de Relative Strength Index (RSI), die boven 60 weet te blijven. De RSI geeft hiermee aan dat bulls nog steeds de controle hebben over de Ripple koers. Dat verhoogt de kans op stijgingen in de komende weken.

Ripple koers grafiek – Bron: TradingView

Het is dus wel mogelijk dat XRP op korte termijn verder daalt en zijn support bij $3,15 verliest. In het positieve geval behoudt hij wel zijn support bij $3, wat kan leiden tot een bounce richting $4 in de volgende weken. Daarmee zou Ripple een nieuwe all-time high bereiken.

Maar de koersdalingen die we aan het einde van de week zien, suggereren dat investeerders hun aandacht voorlopig richten op andere crypto projecten. Hieronder bespreken we een nieuwe cryptomunt die veel aandacht heeft gekregen en wellicht een beter alternatief is op korte termijn.

Heeft deze kleine crypto meer potentie in de zomer?

De analist van Altcoin Daily gaf aan dat XRP’s succes deels afhankelijk is van hoe hoog Bitcoin gaat. Maar er is een coin die nog meer kan profiteren wanneer Bitcoin stijgt. De nieuwe Bitcoin Hyper ($HYPER) is een opkomende Bitcoin Layer-2, die een belangrijk probleem oplost. De blockchain van Bitcoin is erg traag en inefficiënt en dat is iets wat deze Layer-2 kan veranderen dankzij zijn directe verbinding.

