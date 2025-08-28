Ripple koers alarm: grote crash in september, of controversiële XRP koers explosie naar $10?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers staat voor een cruciaal punt terwijl september nadert. Historisch gezien is dit een van de meest volatiele maanden voor cryptocurrency, in de vorm van een grote crypto crash. Iedereen verwacht een XRP koers crash aan de hand van historische technische analyse. Echter staan er enkele events op de planning, die de XRP koers explosie naar $10 zou kunnen bekrachtigen. De vraag is echter of deze events positief blijken of negatief. Daarbij komt dat gewoonlijks het tegenovergestelde van de verwachtingen, de realiteit wordt in de crypto wereld op het korte termijn.

Wat mag je verwachten van september? Wij geven je de feiten in dit artikel.

Historische september waarschuwing: crypto experts verdeeld

Crypto analist FLEXIN waarschuwt dat augustus en september traditioneel rode maanden zijn in de cryptomarkt. Zijn uitgebreide analyse toont aan dat deze maanden in 2021, 2022 en 2024 enorme crypto crashes hebben getriggerd.

EVERYONE SCREAMING “BULLRUN”



But August and September are historically RED months in crypto



In 2021, 2022, and 2024 these months triggered MASSIVE CRASHES



— FLEXIN (@0xFlexin) August 2, 2025

De data is onthullend: in 2021 daalde Bitcoin van $53.000 naar $39.000 in slechts 21 dagen, terwijl Ethereum in september 2022 meer dan 35% verloor. De meme coin crash was nog erger, met dalingen tot 70%. De oorzaken zijn structureel, liquiditeit droogt op wanneer fondsen herbalanceren en institutionele partijen risico’s verlagen. Dit hebben we in augustus 2025 al meegemaakt door bijvoorbeeld grote uitstromen in Ethereum ETF’s en Bitcoin ETF’s. Daarbij lag de interesse in crypto futures op een all time low voor 2025.

Daarnaast concentreren belangrijke macro-economische gebeurtenissen zich in augustus en september: Jackson Hole signalen, Amerikaanse inflatiecijfers, Federal Reserve rentebeslissingen en geopolitieke spanningen rond China en olie. Organisaties als BlackRock gooide olie op het vuur en verkochten massaal BTC, ETH, en XRP gedurende augustus. Manipulatie voor de echte Ripple koers explosie?

Contraire visie: massa heeft het vaak bij het verkeerde eind

Crypto expert Michael XBT neemt een tegenovergesteld standpunt in. Hij stelt dat wanneer iedereen een september crash voorspelt, de massa meestal ongelijk heeft. Volgens zijn analyse is de volgende opwaartse beweging op komst, en zullen investeerders die aan de zijlijn wachten in het stof achterblijven.

Everyone is calling for a September crash



The masses are usually wrong



The next leg up is imminent



— Crypto Michael (@MichaelXBT) August 24, 2025

Deze contraire benadering heeft historisch gezien vaak gelijk gehad in de cryptomarkt, waar sentiment extremen vaak tegenovergestelde bewegingen veroorzaken. XRP naar $10 in september of oktober? Wat er ook gaat gebeuren, laat je niet voor de gek houden mocht de Ripple koers verwachting naar $10 op zich laten wachten tot later in Q4 2025.

September crash is al vroeg begonnen volgens analisten

Crypto analist Sjuul van AltCryptoGems observeert dat de voorspelde september volatiliteit al is begonnen. Bitcoin crashte naar $109.000, het laagste niveau in bijna twee maanden. Een whale dumpte 30.000 BTC, wat leidde tot bijna $900 miljoen aan long liquidaties op één dag.

And just before the start of September, the market has already started to show the signs.



Just days ago, #Bitcoin crashed to $109K, its lowest level in nearly two months.



A whale dumped 30,000 BTC.



Nearly $900M in longs were liquidated in a day.



— Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) August 27, 2025

Gebaseerd op deze informatie kunnen we stellen dat we eventueel het grootste gedeelte van de crypto crash gedurende augustus-september er op hebben zitten. Dat is goed nieuws voor ons $10 XRP koers target, want XRP heeft zich stabiel weten te houden rond de $3 terwijl andere altcoins 20% of meer zijn gecrasht gedurende dezelfde periode. Altseason staat nog steeds voor de deur.

Franklin Templeton XRP ETF: cruciale deadline 9 september

Kenny Nguyen herinnert investeerders aan een potentiële gamechanger: Het Franklin Templeton Spot XRP ETF heeft een definitieve SEC-beslissing deadline op 9 september 2025. Deze timing maakt september extra kritiek voor XRP holders.

JUST A REMINDER…



The Franklin Templeton Spot XRP ETF has a final decision deadline from the SEC set for September 9, 2025. 📃 🪙 💰 🇺🇸



— Kenny Nguyen (@mrnguyen007) August 13, 2025

Een ETF-goedkeuring zou de XRP koers significant kunnen beïnvloeden en mogelijk de negatieve september trend doorbreken voor deze specifieke altcoin.

Technische signalen tonen gemengde XRP vooruitzichten

Ondanks de bearish whale activiteit die het hoofdartikel beschrijft, tonen sommige technische analyses bullish patronen voor XRP. Crypto analisten wijzen op verborgen strength en constructive bowl base formaties die kunnen leiden tot significante doorbraken.

De institutionele interesse blijft echter laag vergeleken met retail sentiment, wat een interessante dynamiek creëert. Terwijl retail investeerders XRP omarmen, blijven instellingen afzijdig. Dit is een patroon dat plotseling kan omkeren bij positief nieuws gedurende september over SEC XRP ETF beslissingen.

September koers verwachtingen voor cryptocurrency markt

De combinatie van historische volatiliteit, ETF-beslissingen en whale bewegingen maakt september extra belangrijk. Wij houden je dagelijks op de hoogte van het belangrijkste nieuws, en crypto expert analyses, zodat je optimaal geïnformeerd kan blijven gedurende je crypto journey.

