Ripple ETF deadline nadert – Standard Chartered voorspelt koers verdubbeling

De XRP koers heeft de ondersteuning verloren bij de $3 en hangt hierdoor vandaag rond $2,90. En terwijl Ripple een gebrek heeft aan bullish momentum, blijft het vooruitzicht positief op lange termijn. Een expert van Standard Chartered voorspelt grote dingen voor Ripple na goedkeuring van de spot XRP ETF in de VS.

Wanneer is de deadline voor goedkeuring van de Ripple ETF en hoe hoog kan de XRP gaan na goedkeuring? In het Ripple nieuws van vandaag kijken we naar de voorspellingen van Standard Chartered en wat de XRP koers op korte termijn kan gaan doen.

Hoge verwachtingen voor Ripple ETF goedkeuring in oktober

Instituties zoals Grayscale, Franklin Templeton en ProShares hebben bij de Securities & Exchange Commission (SEC) een spot XRP ETF aangevraagd. Bij veel van deze aanvragen ligt de deadline in oktober. Verwachtingen zijn hoog dat de eerste Ripple ETF in die maand goedkeuring krijgt.

De spot XRP ETF is voor Ripple de volgende stap om massale blootstelling te krijgen tot institutioneel kapitaal. Na het einde van de jarenlange SEC vs. Ripple rechtszaak, groeien de verwachtingen dat de ETF binnenkort goedkeuring krijgt.

Institutioneel kapitaal is wat de XRP koers nodig heeft om nog hoger te gaan, net zoals we bijvoorbeeld zien bij Bitcoin, dat zijn oude all-time high van 2021 bijna heeft verdubbeld. Geoffrey Kendrick van Standard Chartered verwacht dan ook dat grote dingen gaan gebeuren na de Ripple ETF-goedkeuring.

Standard Chartered expert: XRP koers kan naar $12,50

Volgens Kendrick kan Ripple op lange termijn $12,50 waard worden na goedkeuring van de ETF. Dit is in ieder geval zijn Ripple verwachting voor 2028. Na de overwinning tegen de SEC en ook de lancering van een XRP ETF, kan de altcoin al snel in waarde verdubbelen naar $6,50, aldus Kendrick van Standard Chartered.

Crypto investeerders kijken vol verwachting uit naar oktober, waar de SEC deadlines heeft voor de goedkeuring van meerdere spot XRP ETF’s.

Maar voor nu heeft de XRP koers te maken met veel volatiliteit, gericht naar de onderzijde. Maar terwijl Ripple daalt, krijgt hij wel extra aandacht van crypto whales die de dip kopen. Wat kunnen we de komende tijd verwachten voor de altcoin?

Analyse XRP koers

De XRP koers is afgelopen nacht onder $2,90 gedaald en vanochtend door koopdruk opnieuw naar $2,90 gegaan. In de afgelopen maanden zagen we dat de XRP koers veel ondersteuning kreeg rond $2,90, een signaal dat de voorlopige bodem nabij is. Als XRP deze ondersteuning echter verliest, volgt er mogelijk een daling richting $2,75 en de 200-daagse moving average (blauw) bij $2,45.

Aan de andere kant is een herstel boven $3 ook mogelijk in de komende dagen. In dat geval kan Ripple langzamerhand proberen boven zijn 30-daagse moving average (geel) te breken bij $3,11. Dat zou dan het einde van de huidige bearish trend voorspellen en het begin markeren van een nieuwe crypto rally.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Ripple heeft momenteel een zwakke Relative Strength Index (RSI) van 43 op de dagelijkse grafiek. Deze laat ziend at de bearish druk sterker is geworden over de afgelopen periode. Dit maakt het lastiger voor XRP om boven weerstandniveaus te stijgen bij $3 en $3,10.

Investeerders maken zich zorgen dat XRP nog niet klaar is met dalen, terwijl de upside potentie beperkt blijft voor de altcoin. Daarom kijken mensen ook naar andere crypto projecten die beter kunnen presteren dan XRP in de bull run.

Er is een nieuwe meme coin op de markt die veel aandacht krijgt en wellicht een aantrekkelijk alternatief vormt voor Ripple op korte termijn.

