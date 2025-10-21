Ripple CEO: Nieuwe $1B XRP Nasdaq investering – XRP koers effect

Laatst bijgewerkt: Oktober 21, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Een nieuwe $1 miljard XRP treasury initiatief schokt de crypto markt. Ripple CEO Brad Garlinghouse steunt Evernorth’s ambitieuze plan om de grootste institutionele XRP treasury ter wereld op te bouwen via Nasdaq. Onze XRP verwachting krijgt een boost door een golden cross dat zicht vormt op de XRP / BTC koers.

Evernorth bouwt grootste institutionele XRP treasury

Evernorth kondigt aan als public company via Nasdaq te gaan met meer dan $1 miljard aan kapitaal, specifiek gericht op XRP adoptie. Het bedrijf gaat deelnemen aan institutional lending, liquiditeitsvoorziening en DeFi yield mogelijkheden voor XRP.

Brad Garlinghouse reageerde enthousiast op deze ontwikkeling en benadrukte zijn trots om samen te werken met een indrukwekkende groep investeerders. SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken, GSR en Rippleworks steunen allen dit initiatief. Daarnaast vormt het management team een unieke combinatie van expertise die XRP adoptie kan versnellen.

Asheesh and team are building something special with @evernorthxrp. We are proud to partner with him — and proud to join an incredible set of investors including SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken, GSR and Rippleworks, to support Evernorth as it participates in institutional… https://t.co/qeAqXtmQcV — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 20, 2025

Sterrenteam achter XRP treasury initiatief

Het managementteam van Evernorth brengt jarenlange ervaring mee uit de financiële en crypto sector. De voormalige Ripple General Manager leidde eerder adoptie trajecten bij MoneyGram en Bitso. Bovendien brengt de ex-hoofd strategic capital van Bank of America ervaring mee in het beheren van meer dan $8 miljard aan balanskapitaal.

Ook de legal chief heeft een indrukwekkend track record met leiderschapsposities bij Gemini, American Express en het Bitcoin Legal Defense Fund. Ten slotte heeft de fintech builder payment rails ontwikkeld die nu gebruikt worden door Coinbase en Venmo. Met Ripple CEO Brad Garlinghouse en CTO David Schwartz als adviseurs, beschikt Evernorth over expertise die fundamenteel is voor de toekomst van digitale betalingen.

De Chief Legal Officer van Ripple gaf aan op twitter, dat organisatie zoals Evernoth niet voor niets voor Ripple kiezen. Hij gaf aan dat dit te maken heeft met de regulatoire duidelijkheid omtrent XRP sinds het verslaan van alle XRP SEC cases. Dit heeft een enorm positieve impact op de XRP adpotie, waardoor het bullish sentiment omtrent de Ripple koers wederom explodeert.

XRP koers technische analyse wijst op BTC outperformance

Technische signalen ondersteunen het bullish sentiment rondom XRP. Onze Ripple koers analyse van vandaag identificeert een aanstaande monthly golden cross op de XRP / BTC koers. Dit signaal suggereert dat XRP Bitcoin gaat outperformen in de komende maanden.

XRP koers analyse 21 oktober – Bron: TradingView

Daarnaast zien we dat de recente retest naar de EMAs met een wick een grote fake out was. De weg naar $10 Ripple hangt af van altseason 2025. Bitcoin dominance staat enorm hoog, bij een vrijval, of terwijl altseason, is $10 Ripple dit jaar niet uitgesloten.

Impact op XRP adoptie en DeFi sector

Deze ontwikkeling markeert een belangrijk keerpunt voor institutionele XRP adoptie. Evernorth’s treasury strategie toont dat grote spelers vertrouwen hebben in XRP’s rol binnen DeFi en institutionele financiën. Bovendien vergroot de betrokkenheid van gerenommeerde investeerders als Pantera Capital en SBI Holdings de geloofwaardigheid.

De combinatie van institutional lending en liquiditeitsvoorziening kan XRP DeFi naar een nieuw niveau tillen. Deze potentieel enorme groei in Ripple adoptie is nodig om de XRP koers naar $10 te tillen dit jaar.

