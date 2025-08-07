Ripple banklicentie bedreigd door 42 VS banken – XRP onder druk

Ripple vroeg aan het begin van juli een banklicentie aan in de VS, maar bestaande banken zijn hier niet blij mee. Uit recent nieuws blijkt dat banken zoals Bank of America en JPMorgan de aanvraag van Ripple blokkeren. In totaal zijn er 42 Amerikaanse banken die samenwerken om Ripple’s plan tegen te werken. Staat de toekomst van XRP nu op het spel?

In het Ripple nieuws van vandaag kijken we in het kort na de recente aanvraag van Ripple, waarom Amerikaanse banken hier zo op tegen zijn en wat dit betekent voor XRP.

42 VS banken blokkeren Ripple banklicentie aanvraag

Traditionele banken in de VS, waaronder grote spelers als Goldman Sachs, Bank of America en JPMorgan, gaan tegen Ripple in. Het bedrijf vroewag in juli een banklicentie aan via de Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Dit is onderdeel van Ripple’s plan om de wereldwijde adoptie van RLUSD en XRP te bevorderen.

Grote Amerikaanse banken, aangesloten bij de Independent Community Bankers of America (ICBA), maken zich zorgen over de plannen van Ripple. Volgens de ICBA voldoet Ripple niet aan de eisen voor een banklicentie en is de RLUSD stablecoin een risicofactor voor regulering.

Volgens leden van de XRP community is er een simpele reden waarom deze banken zo tegen Ripple zijn. De community denkt namelijk dat deze banken bang zijn om in de toekomst vervangen te worden door Ripple. De populariteit van Ripple en XRP kan op zijn minst zorgen dat deze banken minder geld verdienen en dat vinden zij natuurlijk niet de bedoeling.

Het gaat deze 42 banken waarschijnlijk niet om handhaving van de wet en regering. Brad Garlinghouse, CEO van Ripple, benadrukt vaak dat zijn bedrijf samenwerkt met de overheid en officiële organisaties om juist de wet zo goed mogelijk te handhaven.

🚨BREAKING NEWS: 42 Banks Tried To Block Ripple’s Bank License



Why?

Het bezwaar van de 42 VS banken is wellicht een teken dat Ripple erg groot kan worden in de toekomst. Zelfs nu de XRP koers op $3 ligt, ben je als het ware nog steeds een ‘vroege investeerder’ in het geval dat XRP wereldwijde adoptie krijgt. Toch blijven er risico’s dat Ripple op korte termijn gaat crashen, deze altcoin is dan ook echt een investering voor op lange termijn.

De reactie van de ICBA was wellicht een bullish signaal voor investeerders, want in de afgelopen 24 uur is de XRP koers met ruim 2% gestegen. Wat voor gevolgen het nieuws heeft voor Ripple, dat is voor nu nog onduidelijk. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat gaat de XRP koers doen?

De XRP koers heeft ondanks zijn recente stijging nog steeds moeite om boven $3 te blijven. Deze psychologische weerstand wordt versterkt door de 30-daagse moving average (geel) op $3,05. Er is dan veel bullish druk nodig om Ripple boven de $3,05 te duwen voor een duidelijke breakout.

Maar wanneer dit gebeurt, kan de XRP koers verder klimmen richting $3,10, $3,24, $3,40 en $3,55. Elk van deze niveaus heeft potentie om te dienen als weerstand, gebaseerd op eerdere pieken in de XRP koers.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Net als andere bekende cryptomunten, stagneert XRP, dat is met name te zien aan de Relative Strength Index (RSI). Met een beweging rond 50, geeft de RSI aan dat er in de afgelopen periode een balans is tussen bullish en bearish druk.

Dit benadrukt het feit dat XRP een langetermijninvestering is en op korte termijn waarschijnlijk matig gaat presteren. De altcoin stijgt soms hard, maar beweegt meestal zijwaarts en dat is niet iets waar iedere investeerder van houdt. Sommige investeerders en traders kiezen dan ook voor kleinere cryptomunten die nog een grote doorbraak moeten maken.

