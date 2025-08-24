BTC $114,503.61 -0.35%
Ripple analist ziet XRP koers richting $5,42 bij doorbraak

De XRP koers blijft rond $3 schommelen. Analisten zien een doorbraak boven $3,30 als signaal voor een mogelijke stijging richting $5,42.
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
Ripple analist XRP koers doorbraak

De XRP koers staat momenteel rond $3,04, na een stijging van 1,63% in de afgelopen 24 uur. Over de afgelopen week daalde de koers met 2,26% en in de afgelopen maand met 1,39%. Kopers proberen de prijs omhoog te duwen, maar verkopers zetten zwaar in rond $3,10. Dit zorgt voor een duidelijke consolidatie. De vraag is: kan de XRP koers binnenkort uitbreken boven dit niveau?

XRP koers test opnieuw zone van $3,30

Volgens marktanalisten ligt de eerstvolgende belangrijke zone tussen $3,30 en $3,40. Een doorbraak boven deze band zou de eerste bevestiging zijn dat de bulls weer controle krijgen. De XRP koers bereikte in juli 2025 een top rond $3,62. Pas bij een overtuigende doorbraak kan de weg richting hogere niveaus worden geopend.

Technische analyses gebruiken hiervoor vaak Fibonacci extensies en gemeten bewegingen uit eerdere consolidatiefases. Daarmee wordt ingeschat dat de volgende koerszone rond $5 ligt.

Waarom analisten $5,42 noemen

Crypto analist STEPH IS CRYPTO berekende een koersdoel van $5,42. Dit doel komt voort uit het meten van de hoogte van de huidige consolidatie en het projecteren daarvan op een mogelijke uitbraak. Veel analisten zien de zone rond $5 tot $5,50 als het eerstvolgende realistische doel wanneer de weerstand tussen $3,30 en $3,70 wordt doorbroken.

Volume speelt een doorslaggevende rol bij een uitbraak. Als de XRP koers met weinig volume boven $3,30 uitkomt, is de kans groot dat de candle terugvalt. Alleen bij een flinke toename van handelsactiviteit kan een doorbraak standhouden.

Daarnaast letten traders op de retest. Dit betekent dat de koers na een uitbraak opnieuw de oude weerstand test. Wordt dit niveau daarna een stevige steunzone, dan bevestigt dat de kracht van de bulls. Lukt dat niet, dan kan XRP opnieuw terugvallen naar de huidige bandbreedte rond $3.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!

