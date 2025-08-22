EU overweegt digitale euro op Ethereum of Solana – publieke blockchain krijgt de voorkeur

De Europese Unie versnelt haar plannen voor een digitale euro, waarbij beleidsmakers nu zelfs een lancering op publieke blockchains zoals Ethereum ($ETH) of Solana ($SOL) overwegen. De stap weerspiegelt Europa’s poging om gelijke tred te houden met de Verenigde Staten, die al een wettelijk kader voor stablecoins hebben goedgekeurd en daarmee de toon zetten voor de wereldwijde digitale financiële sector. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Jarenlang behandelde de Europese Centrale Bank (ECB) de digitale euro als een voorzichtig, langetermijnproject. Dat is nu veranderd. De VS hebben recent een kader voor de beste stablecoins ingevoerd, wat dollar-gedekte digitale activa een grote voorsprong geeft. Europese beleidsmakers vrezen dat dit de positie van de euro op de wereldmarkten kan verzwakken.

BREAKING: E.U. CONSIDERING RUNNING DIGITAL EURO ON A PUBLIC BLOCKCHAIN SUCH AS SOLANA OR ETHEREUM RATHER THAN A PRIVATE ONE DUE TO CONCERN OVER COMPETITIVENESS – PER FT SOURCES pic.twitter.com/WTHL040BvD — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) August 22, 2025

Als dollar-stablecoins de standaard worden voor grensoverschrijdende betalingen, dreigt de euro achterop te raken. Sommige functionarissen waarschuwen dat dit Europa’s financiële onafhankelijkheid kan ondermijnen en de VS in staat stelt hun beleid te domineren in de digitale muntensector.

Publiek versus privaat: welke richting op?

De grootste discussie draait momenteel om de technologie. In eerdere plannen werd uitgegaan van een privaat systeem, beheerd door de ECB en nationale banken. Dat zou transacties binnen een gesloten netwerk houden.

Maar de druk uit de VS heeft het debat veranderd. De EU kijkt nu naar publieke blockchains zoals Ethereum en Solana. Dit zou de Ethereum koersverwachting van deze tokens aanzienlijk verbeteren. Deze netwerken hebben een wereldwijd bereik, snelle adoptie en open innovatie. Een euro op deze platforms zou gemakkelijk grensoverschrijdend kunnen bewegen en aansluiten op decentrale applicaties.

Daar kleven echter nadelen aan. Publieke blockchains leggen meer transactiedata bloot, wat vragen oproept over privacy. Een gesloten systeem zou de ECB meer controle geven, maar mogelijk de groei en adoptie vertragen. Een tussenvorm: deels publiek, deels privaat, ligt ook op tafel.

Politiek roert zich over digitale euro

Politieke stemmen worden steeds luider. ECB-president Christine Lagarde heeft wetgevers opgeroepen om snel te handelen. Ze waarschuwde dat als private stablecoins te groot worden zonder duidelijke regels, ze geld bij Europese banken kunnen wegtrekken en tijdens crises het financiële systeem kunnen verzwakken.

Tegelijkertijd rondt de EU de wetgeving rond Markets in Crypto-Assets (MiCA) af, een pakket regels dat toezicht moet houden op stablecoins en andere digitale activa. Over de invulling bestaan meningsverschillen: sommigen pleiten voor striktere regels ter bescherming van banken, terwijl anderen vinden dat te veel beperkingen innovatie juist afremmen en gebruikers richting buitenlandse alternatieven duwen.

Wat er echt op het spel staat

De digitale euro gaat verder dan alleen een nieuw betaalmiddel. Het draait om soevereiniteit, vertrouwen en macht in de digitale economie. De VS hebben hun zet gedaan met gereguleerde dollar-stablecoins. Als Europa niet snel reageert, kan de euro zijn relevantie verliezen in de financiële systemen van de toekomst.

De komende maanden worden cruciaal. Dan vallen beslissingen over het juridische kader en de keuze van technologie. Of Europa kiest voor een publiek, privaat of hybride model, zal bepalen hoe breed de digitale euro wordt gebruikt.

Wat ooit een voorzichtig idee was, is nu veranderd in een race. Europa weet dat het snel moet handelen om niet achter te raken. De digitale euro kan de regio een stevige positie in de wereldwijde financiële sector geven maar alleen als leiders zorgvuldig én daadkrachtig te werk gaan. De wereld kijkt mee hoe de euro zijn eerste echte stappen zet in het digitale tijdperk.