PUMP vs HYPE – de battle tussen de altcoins verstevigt op crypto twitter

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 15, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

PUMP en HYPE zijn twee crypto platforms die veel populariteit hebben opgebouwd en beide gigantisch veel omzet draaien. Maar welk van deze altcoins heeft de meeste potentie te groeien aan het einde van 2025? In dit artikel kijken we naar inzichten van een crypto analist, met factoren zoals omzet, huidige market cap en meer.

PUMP of HYPE – Welke crypto heeft meer potentie?

Crypto analist deelde vorige week een uitgebreide analyse van Pump.fun en Hyperliquid, met hun native tokens, PUMP en HYPE. Beide platforms genereren niet alleen een gigantische omzet, maar gebruiken deze omzet ook om hun tokens te laten groeien.

Hyperliquid koopt bijvoorbeeld elke maand 0,7% van zijn beschikbare supply op, terwijl Pump.fun 3% van zijn beschikbare PUMP supply opkoopt. Dit schetst al een groot verschil tussen de twee platforms: HYPE pakt jaarlijks 8,4% van zijn market cap, terwijl PUMP 34% van zijn huidige market cap aan tokens verwijderd.

$PUMP and $HYPE are crypto's biggest revenue generators, each using ~100% of revenue to buy back their tokens



at current market caps (using trailing 30d numbers) pump is buying back nearly 3% of its unlocked supply each month, while hyperliquid is buying back ~0.7%



annualized -… pic.twitter.com/TXlHb4Mk4S — Simon (@simononchain) September 11, 2025

Op basis van groeipotentie is Pump.Fun een winnaar. Niet alleen is het een duidelijke leider op het gebied van meme coin launchpads (ook dankzij het gebruik van de goedkope en snelle blockchain, Solana). Ook past de market cap van PUMP zo’n 5 keer in die van HYPE, dus is er meer ruimte voor upside.

Aan de andere kant is het ook mogelijk dat HYPE meer liquiditeit aantrekt, waardoor stijgingen in de HYPE koers ook nog enorm kunnen worden aan het eind van dit jaar. Naast het investeren in meme coins, is het ook mogelijk om te traden met perpetuals, waarbij je hefbomen kan gebruiken en kunt kiezen voor een long (koop) of short (verkooppositie).

De grote winnaar aan het eind van 2025 wordt mogelijk HYPE, maar met 5 keer meer groeipotentie, kan een investering in PUMP wellicht meer opleveren. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

HYPE en PUMP koers verwachtingen

Hyperliquid is vandaag zo’n $53 waard na een stijging van 13,2% en heeft een market cap van $16,57 miljard. Pump.fun ligt op $0,0078 na een stijging van maar liefst 125% in de afgelopen maand. PUMP heeft een market cap van $2,77 miljard en past daarmee ruim 5 keer in HYPE. Aan de recente stijging is te zien dat PUMP ook veel volatieler is.

Op basis daarvan denken we dat PUMP wellicht de grootste crypto stijger wordt onder de twee. Maar deze stijgingen kunnen volgen met scherpe dalingen. Op hetzelfde moment kan HYPE geleidelijk groeien, waardoor je wellicht minder hoeft te letten op scherpe pieken en dalingen in de koers.

Na een sterke stijging van PUMP, verwachten we op korte termijn een correctie, nadat zijn Relative Strength index hem op ‘overbought’ brengt.

Winst op korte termijn is dus lastig met zowel HYPE als PUMP. Hyperliquid stijgt typisch geleidelijk, terwijl PUMP een hoger risico toont op een correctie. Daarom kijken investeerders naar alternatieven, zoals een nieuwe meme coin die binnenkort zijn eigen ecosysteem lanceert.

Alternatieve crypto met potentie

PEPENODE ($PEPENODE) is een opkomende meme coin die het mogelijk maakt om andere meme coins te minen met virtuele nodes. Zo hoef je niet te investeren in dure apparaten die je kamer in de brand zetten. Via dit virtuele ecosysteem kun je nodes aanschaffen en upgraden, 70% van de kosten hiervan wordt geburnd, waardoor $PEPENODE steeds schaarster wordt.

De nieuwe cryptomunt is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en heeft hiermee al meer dan $1,1 miljoen opgehaald. Tijdens de presale profiteer je van een lage prijs, hoge staking beloningen en krijg je als investeerder exclusieve mining nodes met extra kracht. Doe vandaag nog mee aan de presale om ook te profiteren, voordat de prijs wordt verhoogd.