Pump.fun koopt eigen tokens terug voor $18 miljoen – nieuwe crypto trend of wanhoop?

Pump.fun, de bekende launchpad voor Solana meme coins, lanceerde dit weekend zijn eigen native token, PUMP. Na lancering op meerdere grote crypto exchanges, is de koers van de token licht gedaald. Maar gisteren gebruikte het platform zijn eigen opbrengst om $18,34 miljoen aan PUMP tokens terug te kopen. PUMP noteert deze ochtend een stijging van ruim 14% in de afgelopen 24 uur.

PUMP is een meme coin die gebruikt wordt voor governance en vermoedelijk ook een revenue-sharing feature krijgt. Wordt deze token de nieuwe crypto trend of volgt er een grote dump?

Pump.fun koopt eigen tokens terug na debuut op exchanges

Pump.fun lanceerde afgelopen weekend zijn $PUMP token op meerdere grote crypto exchanges, zoals ByBit, Coinbase, KuCoin en meer. Deze lancering volgde na een presale waarmee het $500 miljoen ophaalde.

Na een presale worden tokens typisch gelijk gedumpt door sommige investeerders. Er volgt dan bijna altijd een daling op de dag van lancering. Maar omdat gekochte tokens tijdens de presale tot 72 uur werden vergrendeld, duurde het iets langer voordat PUMP daalde in waarde. Nu vrijwel alle presale tokens zijn ontgrendeld, is PUMP mogelijk klaar voor een pump.

De token is vandaag met 14% gestegen naar $0,0066, wat volgde na een grote buyback van Pump.fun zelf. Het platform haalde gisteren zo’n $30 miljoen op aan tarieven met zijn platform, $18,34 miljoen hiervan is al gebruikt voor het terugkopen van PUMP tokens.

De komende dagen brengen mogelijk veel volatiliteit met zich mee. Veel nieuwe cryptomunten profiteren de eerste dagen van hype, waarna er een crash volgt als deze hype voorbij is.

Als het platform serieus buybacks blijft doen, kan de token echter veel waard worden. Volgens informatie op CoinMarketCap kunnen PUMP holders meedoen aan giveaways van het platform, maar er circuleren ook geruchten voor staking mogelijkheden, met een deel van de opbrengst van pump.fun als beloning.

PUMP is echter geen token die nodig is om gebruik te maken van pump.fun. Dit blijft een platform waarmee je gratis meme coins kan lanceren (met optie om je eigen token supply te kopen bij lancering).

Invloed op Solana ecosysteem

Pump.fun bestaat nu al ruim een jaar en heeft nu niet bepaald een positieve reputatie. Echter, het blijft een platform dat erg populair is onder traders. Hiermee zorgt pump.fun dat er veel liquiditeit naar het Solana ecosysteem stroomt en hier blijft.

Als de nieuwe PUMP token populair wordt, kan dit zorgen voor extra liquiditeit. Een extreem voorbeeld, van de mogelijke invloed op de Solana koers, was te zien in januari 2025. Toen lanceerde TRUMP zijn eigen coin en kon je zien dat liquiditeit uit andere crypto assets verdween en naar Solana ging. SOL bereikte toen zijn all-time high van $294.

De Solana koers stijgt licht in de afgelopen dagen, maar heeft te maken met weerstand bij haar 200-daagse moving average (blauw). Een duidelijke breuk boven dit niveau is positief en kan leiden tot stijgingen richting de weerstand bij $176. Vanuit de huidige koers van $164 betekent dat een stijging van 7%.

Solana koers grafiek – Bron: TradingView

Ondanks het succes van Bitcoin, Ethereum en XRP in de afgelopen dagen, lijkt SOL nog achter te blijven. De altcoin is in een week met 7% gestegen, minder dan Bitcoin en ongeveer drie keer zo weinig als ETH en XRP.

Toch is er veel succes te zien binnen het Solana ecosysteem, met de 127% stijging van Pudgy Penguins (PENGU) en nu ook de PUMP token die goed kan uitpakken. Verwachtingen dat de Solana koers ook gaat stijgen blijven daarom hoog. En hoewel het hele Solana ecosysteem hiervan kan profiteren, zijn er bepaalde tokens die meer aandacht krijgen dan de rest.

Hieronder kijken we naar een opkomende Solana meme coin die van veel investeerders en traders de aandacht opeist.

Gaat deze Solana meme coin exploderen?

Token sniping is een activiteit die succesvolle traders veel winst oplevert op Solana. Echter, het is hierbij belangrijk dat je gebruikmaakt van een snelle bot, ander loop je winst mis of maak je zelfs verlies. Snorter ($SNORT) is een nieuwe meme coin die zijn eigen sniping bot heeft ontwikkeld, met als doel om dit de ‘allersnelste sniper’ op de markt te maken. Als hij deze belofte nakomt, trekt $SNORT massaal de aandacht van whales.

