Pi Coin verwachting: zal Binance PI token listen in augustus?

De geruchten rond een mogelijke Binance-notering op 15 augustus zorgen voor flinke opwinding binnen de Pi Network ($PI) community. Tegelijkertijd laat de koers van $PI sterke herstelindicatoren zien, waaronder een ‘double bottom’ patroon en stijgende kapitaalinstroom.

In dit artikel gaan we dieper in op deze geruchten en wat dit betekent voor de koers van de bijbehorende token $PI.

Zal Binance $PI-token listen in augustus?

De Pi Network-community wordt opnieuw overspoeld met geruchten. Dit keer draait alles om een mogelijke Binance listing op 15 augustus. Berichten en screenshots nemen sociale media over, waarin wordt beweerd dat Binance zich voorbereidt op de lancering van de $PI-token. Sommige gebruikers zeggen ongebruikelijke Pi-activiteit te hebben opgemerkt in de hot wallets van Binance, wat erop zou wijzen dat er iets groots aankomt.

Ondanks alle opwinding heeft Binance zelf niets bevestigd over een mogelijke notering van Pi. Wel zou Binance inmiddels als optie verschijnen binnen de Pi Wallet via Onramper. Hoewel dat bij sommige gebruikers de wenkbrauwen deed fronsen, is het belangrijk te weten dat Onramper een externe betalingsgateway is en geen directe link heeft met de interne plannen van Binance.

De bekende analist Dr. Altcoin heeft ook zijn kijk gedeeld. Volgens hem moeten exchanges eerst een KYB-proces (Know Your Business) doorlopen voordat ze Pi officieel kunnen noteren. Voor grote partijen zoals Binance of Coinbase is dat geen eenvoudige klus.

Een groter probleem is dat Pi Network nog steeds geen volledige tokenomics of een duidelijke roadmap heeft vrijgegeven voor wat er na de mainnet-openstelling gebeurt. Dat gebrek aan transparantie is een rode vlag voor grote platforms. Dus op de vraag of Binance $PI zal noteren op 15 augustus lijkt vooralsnog het antwoord ‘nee’.

Ondanks die onzekerheid trekt Pi al flinke handelsvolumes van meer dan $100 miljoen per dag op beurzen zoals OKX, MEXC en Gate.io. Maar wat betekent dit allemaal voor de koers van deze opkomende crypto?

$PI-token toont herstelkracht

Het huidige marktsentiment rond Pi Network vertoont enkele positieve signalen. De Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator laat zien dat het bearish momentum nog geen sterke grip heeft gekregen.

Een recente bullish crossover, in combinatie met groene histogrambalken, wijst erop dat Pi nog steeds herstelpotentieel heeft. Dit is een belangrijk teken, omdat het suggereert dat de altcoin mogelijk weer opwaartse kracht kan ontwikkelen en zo een daling naar een all-time low kan voorkomen.

De macro-momentum voor Pi Coin toont eveneens tekenen van verbetering, zoals blijkt uit de Chaikin Money Flow (CMF). De CMF heeft een scherpe stijging laten zien, wat duidt op toenemende instroom van kapitaal in de altcoin.

Hoewel de indicator nog onder de nullijn ligt, geeft de stijgende trend aan dat Pi Coin opnieuw tractie begint te krijgen. Dit zou cruciaal kunnen zijn om het prijsniveau boven de huidige supportlijnen te houden en een nieuwe duik naar beneden te voorkomen.

Pi Network koers. Bron: TradingView

Ook heeft de koers een ‘double bottom’ patroon gevormd rond $0,4010, met een neklijn op $1,6656. Een ‘double bottom’ is een van de meest betrouwbare en voorkomende bullish omkeerpatronen. Daarnaast is er een falling wedge zichtbaar, een ander typisch signaal voor een opwaartse trendomslag.

Daarom is de kans groot dat de token een herstel inzet, waarbij bulls mikken op de neklijn van het ‘double bottom’ patroon op $1,6656, een stijging van 275% ten opzichte van het huidige niveau. Als de koers dit niveau weet te doorbreken, kan dat verdere winst betekenen richting de all-time high van $2,98, wat neerkomt op een stijging van 570%. Kortom, de koers lijkt zich al op te maken voor een bullish beweging; mocht daar een Binance listing bijkomen, dan kan augustus een mooie maand worden voor de altcoin.