Peter Brandt: XRP koers verliest steun en test lagere niveaus

De XRP koers zakte flink met $22 miljoen aan liquidaties, terwijl nieuwe ETF-aanvragen en CME futures sterke institutionele vraag tonen.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 30, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De XRP koers zakte de afgelopen 48 uur flink. In totaal werd meer dan $22 miljoen aan leveraged posities geliquideerd, vooral bij long traders. Gaat de XRP koers hierdoor nog verder dalen?

XRP koers daalt terwijl ETF-aanvragen toenemen

Ondanks de prijsdaling groeit de interesse van grote financiële partijen in XRP. Sinds de afronding van de rechtszaak tussen Ripple en de Amerikaanse toezichthouder SEC zoeken steeds meer institutionele investeerders toegang tot XRP.

Een opvallend voorbeeld is Amplify, een fondsbeheerder met meer dan $12 miljard onder beheer. Het bedrijf diende een aanvraag in bij de SEC voor een XRP option income ETF. Volgens de documenten zal minimaal 80% van het fonds worden belegd in financiële producten die direct gekoppeld zijn aan XRP. Bij goedkeuring zullen de aandelen op de Cboe BZX exchange verhandelbaar zijn.

Met deze stap sluit Amplify zich aan bij een groeiende groep asset managers die een spot XRP ETF op de Amerikaanse markt willen introduceren.

Groei in XRP futures benadrukt institutionele vraag

Ook in de derivatenmarkt is de belangstelling voor XRP toegenomen. CME Group meldde deze week dat de XRP futures binnen iets meer dan drie maanden de grens van $1 miljard in handelsvolume hebben overschreden. Dat maakt het product het snelste van zijn soort dat deze mijlpaal bereikte.

Deze cijfers geven aan dat institutionele partijen actief posities opbouwen in XRP, ondanks de recente daling van de token.

Technische analyse wijst op mogelijke correctie

Volgens analist Peter Brandt is de XRP koers onder belangrijke steun gezakt. Zijn analyse suggereert dat een vervolgbeweging richting $2,39 mogelijk is als de koers niet boven $2,78 weet te blijven.

I post what I see. I assume strong opinions — always weakly held. I am wrong as often as I am right. If you are offended by my charts, then that is your problem

The chart of XRP is potentially very negative pic.twitter.com/r7PjhCSK1A — Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 29, 2025

Daar staat tegenover dat het negatieve scenario kan worden doorbroken wanneer XRP erin slaagt opnieuw steun te vinden boven de 50-daagse Simple Moving Average (SMA). Ook een slot boven de dalende logaritmische trendlijn op de daggrafiek zou de bearish trend kunnen afzwakken.

Meme coins als goed alternatief voor XRP

Voor investeerders die op zoek zijn naar meer volatiliteit en potentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!