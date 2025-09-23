PEAQ, de echte crypto AI gigant – de stille 100x altseason crypto

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Steeds vaker wordt Peaq Network ($PEAQ) genoemd als de echte crypto AI gigant, en door insiders zelfs bestempeld als de stille 100x. Dankzij de integratie van kunstmatige intelligentie in de Economy of Things en sterke partnerschappen groeit het project snel. Analist Michaël van de Poppe ziet $PEAQ tegen oktober een nieuwe beweging richting $0,20 maken. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

$PEAQ, de echte crypto AI gigant

Peaq Network bevindt zich precies op het kruispunt van blockchain, kunstmatige intelligentie en fysieke infrastructuur, en onderscheidt zich daarmee van vrijwel alle andere projecten. Waar veel crypto’s AI vooral gebruiken als marketinglabel, is bij Peaq kunstmatige intelligentie diep verweven in de kern van het concept: de Economy of Things (EoT). In dit model communiceren machines en apparaten autonoom met elkaar, voeren transacties uit en beheren data zonder menselijke tussenkomst.

Dankzij samenwerkingen met Fetch.ai, Nevermined en Autonolas maakt Peaq de inzet van AI-gedreven microagents mogelijk. Deze agents voeren zelfstandig onderhandelingen, controleren data en regelen betalingen. Hierdoor ontstaat een zelfvoorzienende economische laag voor machines en infrastructuur.

Waar de meeste AI-tokens zich beperken tot theoretische modellen, biedt Peaq praktische functies zoals Peaq ID (identiteit), Peaq Pay (betalingen) en Peaq Verify (datacontrole). Het netwerk profileert zich daarom steeds vaker als de AI-ruggengraat van DePINs.

Daarnaast verlaagt het modulaire SDK in JavaScript de drempel voor ontwikkelaars, waardoor AI-toepassingen eenvoudig uitgerold kunnen worden in uiteenlopende sectoren. Met een schaalbaarheid van 10.000 transacties per seconde (TPS) en een roadmap richting 100.000 TPS is Peaq voorbereid op grootschalige AI-economieën.

De stille 100x altseason crypto

In cryptomarkten zijn het vaak de stille bouwers die tijdens een altseason voor de grootste verrassingen zorgen. Peaq heeft stevige institutionele steun, met namen als Animoca Brands en Borderless Capital, maar blijft relatief onder de radar in vergelijking met netwerken als Solana of Avalanche. Doordat Peaq zich richt op Decentralized Physical Infrastructure Networks en het tokenizen van echte activa, sluit het perfect aan bij de groeiende vraag naar tastbare toepassingen.

Praktische voorbeelden zijn er al: tokenized Teslas via ELOOP, decentrale mapping met NATIX en geluidsmetingen door Silencio. Dit bewijst dat Peaq meer is dan een theoretisch model en dat er echte marktvraag bestaat. Met een vast aanbod van 4,2 miljard tokens kan schaarste een belangrijke rol spelen in toekomstige koersstijgingen.

Als altseason de aandacht naar echte AI-utility verschuift, kan $PEAQ uitgroeien tot de stille 100x winnaar.

Wat gaat $PEAQ doen?

De grafiek van $PEAQ toont een ‘overbought’ situatie op de korte termijn, waarbij de koers ruim boven belangrijke voortschrijdende gemiddelden noteert. Analist Michaël van de Poppe verwacht consolidatie voordat er een volgende opwaartse beweging volgt. Hij verwacht dat $PEAQ tegen oktober klaar is voor een nieuwe grote move richting de $0,20.

$PEAQ koers. Bron: Michaël van de Poppe/X

