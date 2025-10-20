PayPal president op CNBC: Verkoop goud, koop Bitcoin nu – BTC koers verwachting

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 20, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers is vandaag weer boven $111k hersteld, nadat de goudmarkt boven de $30 biljoen is gestegen. David Marcus, de voormalige voorzitter van PayPal, zegt dat het tijd is om goud te verkopen en Bitcoin te kopen. Gaat de grootste cryptomunt deze week opnieuw stijgen en komt er nog een vervolg van Uptober?

In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we naar een recent CNBC interview met David Marcus. Hierin legt hij uit waarom hij bullish is over BTC en het ziet als de betere versie van goud. Daarnaast kijken we naar de huidige BTC koers en onze verwachtingen voor eind oktober.

Voormalige PayPal voorzitter: Verkoop goud, koop Bitcoin

David Marcus is de voormalige voorzitter van PayPal en de CEO van cryptobedrijf Lightspark. In een recent interview op CNBC deelde hij waarom hij bullish is over Bitcoin.

Marcus deelde zijn ervaringen met het opzetten van zijn eigen crypto bedrijf. Hiermee is hij van een anti-cryptobeleid gegaan naar duidelijke crypto regulering. Ook voorziet hij dat Bitcoin het hele financiële systeem gaat vernieuwen. Dit contrast maakt de afgelopen jaren een bijzondere periode voor de voormalige PayPal voorzitter.

🔥FORMER PAYPAL PRESIDENT: “SELL GOLD, BUY BITCOIN!”



He said: “We’re the world’s #1 holder of gold. If #Bitcoin is the superior version of gold, why not rebalance part of our reserves into BTC? The growth potential over the coming decades is far greater.” pic.twitter.com/pvR0PNxYWn — Coin Bureau (@coinbureau) October 19, 2025

Deze maand heeft goud veel aandacht gekregen, sommigen noemen het zelfs een goud bull run. Op hetzelfde moment is de Bitcoin koers onderuit gegaan. Sommigen denken dat Bitcoin voorbij is, anderen noemen het pure manipulatie.

Marcus zegt dat de VS de grootste goudreserves heeft en noemt Bitcoin een betere versie van goud. Hij denkt dan ook dat als de VS besluit een deel van deze reserve in te wisselen voor Bitcoin, de koers enorm omhoog kan gaan in de komende jaren. Bovendien noemt crypto Tsar, David Sacks, het opzetten van een Bitcoin reserve zijn #1 prioriteit.

Bitcoin vs. Goud

De goudprijs is hard gestegen in oktober en bereikte zelfs als eerste asset een market cap van $30 biljoen. Echter zien we nu signalen dat goud zijn voorlopige piek bereikt. Een van deze signalen is het feit dat mensen massaal investeerden in fysiek goud, wat in verhouding duurder is om te verkopen.

Crypto trader Bishara suggereert dat de piek nabij is. Het gedrag van investeerders is een psychologisch fenomeen dat ook terug kan keren naar crypto. In de vorige bull run zagen we hoe investeerders $450.000 neertelden voor een simpele NFT. Als dit gedrag in 2025-2026 terugkeert naar crypto, kunnen we rekenen op grote stijgingen.

people lining up to buy physical gold yesterday, when it’s the most expensive form to sell it, at all time high.



we’re extremely close to the macro top. pic.twitter.com/iWUdheBx6h — bishara (@bishara) October 15, 2025

Vandaag is de goudprijs met 0,4% gedaald, terwijl Bitcoin met ruim 4% is gestegen. Aan het begin van de nieuwe week lijkt de interesse in risk-on assets weer te stijgen.

BTC koers verwachting na herstel boven $110k

Bitcoin is vandaag opnieuw boven zijn psychologische level van $110k gebroken. Als de cryptomunt vandaag boven het niveau kan blijven, kan dit mogelijk dienen als een extra ondersteuning voor stijgingen richting $115k.

De Bitcoin koers klimt nu richting zijn 30-daagse moving average (geel) bij $114.7k. Samen met de psychologische weerstand bij $115k, vormt dit een sterke barrière. Maar als Bitcoin door deze barrière weet te breken, suggereert het dat er een groter herstel onderweg is. Crypto koersen kunnen dan flink omhoog gaan in de laatste dagen van oktober.

Voordat oktober voorbij is, is het te vroeg om te zeggen dat we geen Uptober meer krijgen in 2025.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Bitcoin’s Relative Strength Index (RSI) is opnieuw aan het herstellen richting de neutrale 50. Na een stijging vanuit 35 zien we duidelijk een terugkeer van bullish momentum. Dat helpt BTC de komende dagen door $115k te breken, mits de koopdruk hoog genoeg blijft. En als dit het begin van een grotere herstelperiode is, is vandaag wellicht een aantrekkelijk moment om Bitcoin te kopen.

Naast Bitcoin, zijn altcoins wellicht ook klaar voor een groot herstel. De kleinere cryptomunten zijn in oktober hard gedaald en kunnen daarom voor nog hogere winst zorgen als ze een comeback maken. Traders zijn vooral enthousiast over een nieuwe altcoin, die in een volgende bull run de schijnwerpers kan opeisen.

Beste altcoin om nu te kopen?

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een opkomende Layer-2 blockchain, die een oplossing biedt voor Bitcoin’s trage en inefficiënte netwerk. Met deze Layer-2 profiteer je van hoge snelheden, lage kosten en extra mogelijkheden dankzij het gebruik van smart contracts. Zo kunnen er andere crypto projecten gebouwd worden op deze chain, zoals AI, NFT’s, DeFi en meme coins.

$HYPER is de gas token van de nieuwe blockchain en kan dan ook meegroeien met de activiteit op het netwerk. Hoe populairder de Hyper chain, hoe meer deze token waard kan worden. Niet alleen heb je $HYPER nodig om transacties uit te voeren, ook kun je de token vasthouden om mee te beslissen over de toekomst van het project of staken voor passief inkomen.

Bitcoin gemist? DIT is je tweede kans! 🚨#Bitcoin is traag en duur. Maak kennis met $HYPER: sneller en goedkoper⚡️



🔥 Slimme investeerders stappen NU in!$HYPER is TIJDELIJK goedkoper voordat het op een exchange komt: https://t.co/ttbcETo8Vb pic.twitter.com/pACNs5Khu9 — Cryptonews NL (@nlcryptonews) October 20, 2025

De nieuwe crypto is tijdelijk verkrijgbaar in een presale, met een prijs van $0,013145 per stuk in de huidige fase. Maar na het ophalen van ruim $24 miljoen, wordt de prijs in ongeveer 24 uur verhoogd. Nadat de presale is uitverkocht, wordt $HYPER gelanceerd op exchanges en kan de prijs flink omhoog gaan. Investeer vandaag om te profiteren van een vaste prijs en de kans op hoge staking beloningen.