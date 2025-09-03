MicroStrategy koopt opnieuw 4048 BTC terwijl koers wankelt – wat gaat Bitcoin doen?

De Bitcoin koers, die met moeite boven $110k wist te blijven, is vandaag opnieuw gestegen naar $111k. Dit gebeurde nadat Strategy van Michael Saylor opnieuw 4048 BTC heeft ingeslagen voor $110.981 per stuk. Volgens Saylor is Bitcoin “nog steeds in de uitverkoop”, met een stille suggestie dat de grootste crypto gaat stijgen in de komende periode.

Wat kunnen we voor Bitcoin verwachten in september en de opvolgende maanden? In het crypto nieuws van vandaag kijken we naar de recente aankoop van Michael Saylor en wat dit betekent voor de BTC koers.

Michael Saylor koopt $449 miljoen aan Bitcoin

Terwijl de Bitcoin koers wankelde rond $110k, wachtte iedereen op een aankondiging van Michael Saylor van Strategy. Die aankondiging was er gisteren en hieruit blijkt dat Saylor opnieuw 4048 BTC heeft ingeslagen. Op het moment heeft Strategy 636.505 BTC met een huidige waarde van $70,52 miljard en ruim 3% van de maximale supply van 21 miljoen BTC.

De gemiddelde inkoopprijs ligt op $73.765 per muntje, voor een totale winst van 50% op het moment van schrijven.

Strategy has acquired 4,048 BTC for ~$449.3 million at ~$110,981 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.7% YTD 2025. As of 9/1/2025, we hodl 636,505 $BTC acquired for ~$46.95 billion at ~$73,765 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/dxXWygUijS — Michael Saylor (@saylor) September 2, 2025

Voorafgaand aan de aankondiging, deelde Saylor de volgende teaser:

Just grabbing the essentials. pic.twitter.com/yr87RIXmC2 — Michael Saylor (@saylor) September 2, 2025

Michael Saylor kreeg veel kritiek op zijn businessmodel, waarvoor de Bitcoin koers op lange termijn moet blijven stijgen. Maar tot zover werkt zijn strategie. Niet alleen wordt Saylor steeds rijker, ook verdienen investeerders passief inkomen met Strategy’s aandelen

En met het groeiende enthousiasme voor crypto en de betere regulering in de VS, is er een kans dat de Bitcoin koers nog een tijdje in zijn huidige uptrend blijft zitten. De recente Bitcoin aankoop van Saylor suggereert dat Strategy voorlopig nog BTC blijft kopen.

De grootste cryptomunt ligt deze ochtend op een waarde van $111.300 na een stijging van ruim 1% in de afgelopen 24 uur.

Bitcoin koers verwachting september

September is historisch gezien een minder sterke maand voor de grootste crypto. BTC daalt gemiddeld 3,3% in deze maand. Maar sinds de lancering van de spot Bitcoin ETF, is september een groene maand voor de cryptomunt. Voor nu begint Bitcoin de maand sterk na een daling aan het eind van augustus.

De Bitcoin koers heeft zijn verliezen van de afgelopen dagen alweer ingehaald me een 0,5% stijging. Nu klimt BTC langzamerhand richting zijn 30-daagse moving average (geel) bij $114.557, dit niveau verloor hij in het midden van augustus als ondersteuning. Een duidelijke breuk hierboven suggereert dat BTC begint aan zijn volgende korte termijn uptrend.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Bitcoin heeft echter nog het een en ander in te halen. Zo ligt zijn Relative Strength Index (RSI) bijvoorbeeld nog onder de neutrale 50. Dat suggereert dat er een gebrek is aan bullish momentum om Bitcoin boven $114.5k te duwen. Alleen aanhoudende koopdruk kan dan leiden tot een doorbraak op korte termijn.

De volatiele periode van september moet nog beginnen, want over twee weken maakt de Federal Reserve zijn rentebesluit bekend. In die week verwachten we dat BTC en andere bekende cryptomunten sterk fluctueren in waarde. Afhankelijk van de uitkomst, kan de interesse in crypto sterk toenemen, vanwege een lagere rente die investeringen in risk-on assets stimuleert.

Naast Bitcoin en grote altcoins, zijn er ook kleinere cryptomunten die sterk kunnen stijgen in waarde na een renteverlaging. Crypto traders spelen hierop in door vroegtijdig in een nieuw project te investeren.

Gaat deze crypto stijgen in september?

Bitcoin Hyper ($HYPER) trekt momenteel veel aandacht met de ontwikkeling van zijn eigen Bitcoin Layer-2. Met gebruik van zijn gas token, $HYPER, kunnen investeerders via de Bitcoin blockchain overschakelen op een nieuw netwerk. Hier profiteer je van lagere transactiekosten, hogere snelheden en de mogelijkheid voor smart contracts.

